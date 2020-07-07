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"الصحة" تعلن تسجيل 3392 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 217108

في أعلى معدل يومي.. إيران تسجل 200 حالة وفاة جديدة بكورونا

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931.. حصيلة الإصابات 245688

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 200 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931.

وأضافت الصحة الإيرانية أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 245688، بعد تسجيل 2637 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

ووفق "روسيا اليوم" حسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 207000، فيما يبقى 3270 مصاباً في حالة صحية حرجة.


وأشارت الوزارة إلى أن 19 إقليماً إيرانياً من أصل 31 في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا.

وأوضحت أن 9 أقاليم في وضع صحي أحمر، وهي: خوزستان، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وإيلام، بينما تعتبر 10 أقاليم وهي: طهران، وغلستان، والبرز، وكرمان، ويزد، وهمدان، وسيستان، وبلوشيستان، وأصفهان، ومازندران، وأردبيل، في حالة تأهب؛ جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد

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في أعلى معدل يومي.. إيران تسجل 200 حالة وفاة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 200 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931.

وأضافت الصحة الإيرانية أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 245688، بعد تسجيل 2637 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

ووفق "روسيا اليوم" حسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 207000، فيما يبقى 3270 مصاباً في حالة صحية حرجة.


وأشارت الوزارة إلى أن 19 إقليماً إيرانياً من أصل 31 في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا.

وأوضحت أن 9 أقاليم في وضع صحي أحمر، وهي: خوزستان، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وإيلام، بينما تعتبر 10 أقاليم وهي: طهران، وغلستان، والبرز، وكرمان، ويزد، وهمدان، وسيستان، وبلوشيستان، وأصفهان، ومازندران، وأردبيل، في حالة تأهب؛ جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441
03:36 PM

في أعلى معدل يومي.. إيران تسجل 200 حالة وفاة جديدة بكورونا

ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931.. حصيلة الإصابات 245688

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 200 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931.

وأضافت الصحة الإيرانية أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 245688، بعد تسجيل 2637 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.

ووفق "روسيا اليوم" حسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 207000، فيما يبقى 3270 مصاباً في حالة صحية حرجة.


وأشارت الوزارة إلى أن 19 إقليماً إيرانياً من أصل 31 في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا.

وأوضحت أن 9 أقاليم في وضع صحي أحمر، وهي: خوزستان، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وإيلام، بينما تعتبر 10 أقاليم وهي: طهران، وغلستان، والبرز، وكرمان، ويزد، وهمدان، وسيستان، وبلوشيستان، وأصفهان، ومازندران، وأردبيل، في حالة تأهب؛ جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.

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