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تتويج أبناء "فيحان المنديل" بكأس وزارة البيئة والمياه والزراعة

توج المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل أبناء فيحان بن فيصل المنديل، بكأس وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد فوز الفرس "آيس دانسينج" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر ضمن سباق نادي الخيل، والذي أُقيم اليوم السبت في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض ضمن موسم الرياض، واشتمل على 11 شوطًا بمختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.

وجاءت نتائج بقية الأشواط مثيرة حيث حقق الجواد كريتيف سترايد لماجد مترك القحطاني المركز الأول للشوط الأول، وجاء الجواد فرست لاين لاسطبل الجابر في المركز الأول للشوط الثاني.

وحقق الجواد أشقر المغترة للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الثالث.

ونال الجواد كثير ليوسف محمد الطريف أولوية الشوط الرابع، وفاز الجواد مقام البدر للشريف هزان بن شاكر العبدلي بالمركز الأول للشوط الخامس.

وفي الشوط السادس حقق الجواد ملاطم عذبة لاسطبل عذبة المركز الأول، وفي الشوط السابع حقق بيهايف لسعد علي معجب المطيري المركز الأول، وحلت الفرسة فايقة الوصف لأبناء حسين مهدي آل حيدر في المركز الأول للشوط الثامن.

وجاءت الفرسة امبلم قيرل لاسطبل البيرق في المركز الأول للشوط التاسع، فيما حقق الجواد سعد عينك المركز الأول في الشوط العاشر.

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تتويج أبناء "فيحان المنديل" بكأس وزارة البيئة والمياه والزراعة
سبق

توج المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل أبناء فيحان بن فيصل المنديل، بكأس وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد فوز الفرس "آيس دانسينج" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر ضمن سباق نادي الخيل، والذي أُقيم اليوم السبت في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض ضمن موسم الرياض، واشتمل على 11 شوطًا بمختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.

وجاءت نتائج بقية الأشواط مثيرة حيث حقق الجواد كريتيف سترايد لماجد مترك القحطاني المركز الأول للشوط الأول، وجاء الجواد فرست لاين لاسطبل الجابر في المركز الأول للشوط الثاني.

وحقق الجواد أشقر المغترة للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الثالث.

ونال الجواد كثير ليوسف محمد الطريف أولوية الشوط الرابع، وفاز الجواد مقام البدر للشريف هزان بن شاكر العبدلي بالمركز الأول للشوط الخامس.

وفي الشوط السادس حقق الجواد ملاطم عذبة لاسطبل عذبة المركز الأول، وفي الشوط السابع حقق بيهايف لسعد علي معجب المطيري المركز الأول، وحلت الفرسة فايقة الوصف لأبناء حسين مهدي آل حيدر في المركز الأول للشوط الثامن.

وجاءت الفرسة امبلم قيرل لاسطبل البيرق في المركز الأول للشوط التاسع، فيما حقق الجواد سعد عينك المركز الأول في الشوط العاشر.

13 نوفمبر 2021 - 8 ربيع الآخر 1443
10:23 PM

تتويج أبناء "فيحان المنديل" بكأس وزارة البيئة والمياه والزراعة

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نافل السبيعي - الرياض
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توج المهندس منصور المشيطي، نائب وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس مروان العليان الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل أبناء فيحان بن فيصل المنديل، بكأس وزارة البيئة والمياه والزراعة بعد فوز الفرس "آيس دانسينج" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر ضمن سباق نادي الخيل، والذي أُقيم اليوم السبت في ميدان الملك عبدالعزيز بالرياض ضمن موسم الرياض، واشتمل على 11 شوطًا بمختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثروبيرد.

وجاءت نتائج بقية الأشواط مثيرة حيث حقق الجواد كريتيف سترايد لماجد مترك القحطاني المركز الأول للشوط الأول، وجاء الجواد فرست لاين لاسطبل الجابر في المركز الأول للشوط الثاني.

وحقق الجواد أشقر المغترة للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز المركز الأول للشوط الثالث.

ونال الجواد كثير ليوسف محمد الطريف أولوية الشوط الرابع، وفاز الجواد مقام البدر للشريف هزان بن شاكر العبدلي بالمركز الأول للشوط الخامس.

وفي الشوط السادس حقق الجواد ملاطم عذبة لاسطبل عذبة المركز الأول، وفي الشوط السابع حقق بيهايف لسعد علي معجب المطيري المركز الأول، وحلت الفرسة فايقة الوصف لأبناء حسين مهدي آل حيدر في المركز الأول للشوط الثامن.

وجاءت الفرسة امبلم قيرل لاسطبل البيرق في المركز الأول للشوط التاسع، فيما حقق الجواد سعد عينك المركز الأول في الشوط العاشر.

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