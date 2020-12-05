النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 190 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 324 خلال الـ24 ساعة الماضية

مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك لـ"سبق": "توجيه الأمير "فهد" يجسد مدى الحرص

أكدوا أنها جاءت في التوقيت المناسب لمواجهة التدني في درجات الحرارة بالمنطقة

عبّر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على استشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات وأيضاً البادية، وتقديم العون والمساعدات.

وأوضح المستفيدون لـ"سبق" أن المعونة الشتوية قد جاءت في التوقيت المناسب، نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وأشار المستفيدون إلى أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دأب دوماً على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفل به والذي يجسد مثالاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.

وكان أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز ، قد وجَّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات ، على نفقته الخاصة وكعادة سنوية في هذا الوقت من العام ، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين، وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة؛ وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها، وأيضاً الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك لـ"سبق": "توجيه الأمير "فهد" يجسد مدى الحرص
سبق

عبّر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على استشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات وأيضاً البادية، وتقديم العون والمساعدات.

وأوضح المستفيدون لـ"سبق" أن المعونة الشتوية قد جاءت في التوقيت المناسب، نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وأشار المستفيدون إلى أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دأب دوماً على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفل به والذي يجسد مثالاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.

وكان أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز ، قد وجَّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات ، على نفقته الخاصة وكعادة سنوية في هذا الوقت من العام ، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين، وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة؛ وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها، وأيضاً الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية.

05 ديسمبر 2020 - 20 ربيع الآخر 1442
02:54 PM

مستفيدو المعونة الشتوية بتبوك لـ"سبق": "توجيه الأمير "فهد" يجسد مدى الحرص

أكدوا أنها جاءت في التوقيت المناسب لمواجهة التدني في درجات الحرارة بالمنطقة

A A A
بدر الجبل - تبوك
0
642

عبّر المستفيدون من المعونة الشتوية بتبوك عن شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، على استشعاره الدائم لحاجة أبناء المنطقة في القرى والمراكز والهجر والمحافظات وأيضاً البادية، وتقديم العون والمساعدات.

وأوضح المستفيدون لـ"سبق" أن المعونة الشتوية قد جاءت في التوقيت المناسب، نظراً لاحتياجاتهم مع دخول موسم الشتاء، وكذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وأشار المستفيدون إلى أن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، دأب دوماً على تلمس احتياجات أبناء المنطقة بمختلف فئاتهم، استكمالاً للدور الإنساني الذي يتكفل به والذي يجسد مثالاً للتكافل الاجتماعي وتكاتف أبناء هذا الوطن، داعين الله تعالى أن يجعل هذه الأعمال الإنسانية لأمير منطقة تبوك في موازين حسناته.

وكان أمير تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز ، قد وجَّه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والبادية والمحافظات ، على نفقته الخاصة وكعادة سنوية في هذا الوقت من العام ، وذلك لمواجهة تدني درجات الحرارة التي تمر بها المنطقة.

وتواصل اللجان القائمة على التوزيع أعمالها بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمحافظين، وتشمل المعونات الشتوية على شاحنات محملة بالأرزاق والألبسة الشتوية واللحف والأغطية ووسائل التدفئة؛ وذلك للإسراع في إيصالها للمستحقين في أسرع وقت ممكن.

وأكدت اللجان القائمة على التوزيع أنها تعمل وبشكل يومي في مواقعها، وأيضاً الوصول إلى المستفيدين في أماكنهم في محافظات ومراكز وقرى وهجر وسكان البادية بالمنطقة وتسليمهم المعونة الشتوية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,337
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,393
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,151
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,789

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

اللقاح المنتظر ومراكزنا البحثية

محمد الحيدر
يمكنك أن تظهر..

يمكنك أن تظهر..

مها الجبر
إذا قلت فعلت

إذا قلت فعلت

سرور بن محمد
ماراثون الفساد ومليار الفزعة

ماراثون الفساد ومليار الفزعة

عبدالغني الشيخ
36 ْ تحت الصفر

36 ْ تحت الصفر

بدر الغامدي
زوجي عينه على راتبي!!

زوجي عينه على راتبي!!

غسان محمد عسيلان
الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

الأصالة والمعاصرة.. وصفة سعودية خالصة

علي آل شرمة
اختر مكانك في هذا العالم

اختر مكانك في هذا العالم

مها الجبر
الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

الأمل والتفاؤل وخطاب الملك

ماجد البريكان
مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

مملكة النماء في الذكرى السادسة للبيعة

غسان محمد عسيلان
(هلا بالأحد)..!

(هلا بالأحد)..!

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة