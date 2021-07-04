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طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى السعودية لإعادة الراغبين في العودة

قالت: في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر.. من وإلى جدة والرياض والدمام

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 4 يوليو؛ لإعادة الراغبين في العودة.

وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في تويتر: "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر؛ سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية، وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

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طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى السعودية لإعادة الراغبين في العودة
سبق

أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 4 يوليو؛ لإعادة الراغبين في العودة.

وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في تويتر: "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر؛ سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية، وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
01:20 PM

طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى السعودية لإعادة الراغبين في العودة

قالت: في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر.. من وإلى جدة والرياض والدمام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 4 يوليو؛ لإعادة الراغبين في العودة.

وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في تويتر: "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر؛ سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية، وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".

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