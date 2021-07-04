طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى السعودية لإعادة الراغبين في العودة
قالت: في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر.. من وإلى جدة والرياض والدمام
أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 4 يوليو؛ لإعادة الراغبين في العودة.
وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في تويتر: "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر؛ سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية، وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".
طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى السعودية لإعادة الراغبين في العودة
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-07-04
أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 4 يوليو؛ لإعادة الراغبين في العودة.
وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في تويتر: "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر؛ سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية، وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".
04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
01:20 PM
طيران الإمارات تشغل رحلات إضافية إلى السعودية لإعادة الراغبين في العودة
قالت: في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر.. من وإلى جدة والرياض والدمام
أعلنت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأحد، أنها ستقوم بتشغيل رحلات إضافية إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأحد 4 يوليو؛ لإعادة الراغبين في العودة.
وكتبت الشركة على حسابها الرسمي في تويتر: "في ضوء الإعلان الأخير عن قيود السفر؛ سوف تقوم طيران الإمارات بتشغيل رحلات إضافية من وإلى جدة والرياض والدمام اليوم، 4 يوليو، لنقل العملاء الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية، وإعادة المواطنين والمقيمين من المملكة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة".