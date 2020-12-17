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"السعودية للكهرباء" تدعو مشتركيها للمسارعة بالتسجيل في "حسابي"

حفاظاً على استمرارية الخدمات الإلكترونية ولضمان سرعة التواصل

دعت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها إلى الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة عبر منصاتها الإلكترونية، وذلك من خلال التسجيل في برنامج "حسابي"، وهو حلقة في سلسلة توثيق العلاقة مع المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية.

وتسعى الشركة إلى تصحيح مسار تقديم الخدمات الإلكترونية السريعة للمشتركين، وحفظ حقوقهم، والعمل على سرعة التواصل معهم، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الكهربائية لهم، من خلال الوصول إلى المستفيد الفعلي من الخدمة، خاصة أن "حسابي" تشمل جميع فئات المشتركين.

وقالت الشركة: برنامج "حسابي" يهدف إلى إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد الفعلي، الأمر الذي تحفظ من خلاله حقوق المشتركين، وهو ما تسعى إليه الشركة، بالحرص على أن يسجّل جميع المشتركين والمستفيدين في الخدمة.

وأكدت "السعودية للكهرباء" ضرورة التسجيل في "حسابي" لكي يحافظ المشترك في الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الشركة عبر منصاتها الإلكترونية بكل يسر وسهولة، مشيرة إلى أنه بدون التسجيل في البرنامج لن يتمكن المشترك من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة.

وأضافت: للخدمة فوائد عديدة، من أهمها حفظ حقوق المشتركين، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها، وتقديم الخدمة الكهربائية للمستفيد مباشرة، كما تتيح الخدمة لصاحب الحساب من استخدام حسابه في حال انتقل من موقعه إلى موقع آخر اكتمل تسجيله سابقاً، سواء كان مستأجراً أو مالكاً.

وأردفت: الشركة عملت على تفعيل "حسابي" طوال الفترة الماضية على أن تصل إلى المرحلة الإلزامية، حسب أنظمة وتعليمات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تلزم جميع المشتركين بالتسجيل في خدمة "حسابي".

وتابعت: جميع خطوات التسجيل ستتم آلياً، عبر القنوات الإلكترونية التي وفرتها الشركة في موقعها www.se.com.sa، بحيث يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني لصاحب الحساب، كما يمكن إتمام عملية التسجيل عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة، التي تتوزع على مختلف المناطق من مدن رئيسة ومحافظات وقرى وهجر على امتداد المملكة.

وحددت الشركة الفئات المستفيدة من "حسابي"؛ حيث تشمل جميع فئات المشتركين، كما تتضمن المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، وكل من يتعامل مع الشركة السعودية للكهرباء ويستفيد من الخدمات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.

الشركة السعودية للكهرباء برنامج حسابي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السعودية للكهرباء" تدعو مشتركيها للمسارعة بالتسجيل في "حسابي"
سبق

دعت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها إلى الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة عبر منصاتها الإلكترونية، وذلك من خلال التسجيل في برنامج "حسابي"، وهو حلقة في سلسلة توثيق العلاقة مع المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية.

وتسعى الشركة إلى تصحيح مسار تقديم الخدمات الإلكترونية السريعة للمشتركين، وحفظ حقوقهم، والعمل على سرعة التواصل معهم، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الكهربائية لهم، من خلال الوصول إلى المستفيد الفعلي من الخدمة، خاصة أن "حسابي" تشمل جميع فئات المشتركين.

وقالت الشركة: برنامج "حسابي" يهدف إلى إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد الفعلي، الأمر الذي تحفظ من خلاله حقوق المشتركين، وهو ما تسعى إليه الشركة، بالحرص على أن يسجّل جميع المشتركين والمستفيدين في الخدمة.

وأكدت "السعودية للكهرباء" ضرورة التسجيل في "حسابي" لكي يحافظ المشترك في الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الشركة عبر منصاتها الإلكترونية بكل يسر وسهولة، مشيرة إلى أنه بدون التسجيل في البرنامج لن يتمكن المشترك من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة.

وأضافت: للخدمة فوائد عديدة، من أهمها حفظ حقوق المشتركين، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها، وتقديم الخدمة الكهربائية للمستفيد مباشرة، كما تتيح الخدمة لصاحب الحساب من استخدام حسابه في حال انتقل من موقعه إلى موقع آخر اكتمل تسجيله سابقاً، سواء كان مستأجراً أو مالكاً.

وأردفت: الشركة عملت على تفعيل "حسابي" طوال الفترة الماضية على أن تصل إلى المرحلة الإلزامية، حسب أنظمة وتعليمات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تلزم جميع المشتركين بالتسجيل في خدمة "حسابي".

وتابعت: جميع خطوات التسجيل ستتم آلياً، عبر القنوات الإلكترونية التي وفرتها الشركة في موقعها www.se.com.sa، بحيث يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني لصاحب الحساب، كما يمكن إتمام عملية التسجيل عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة، التي تتوزع على مختلف المناطق من مدن رئيسة ومحافظات وقرى وهجر على امتداد المملكة.

وحددت الشركة الفئات المستفيدة من "حسابي"؛ حيث تشمل جميع فئات المشتركين، كما تتضمن المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، وكل من يتعامل مع الشركة السعودية للكهرباء ويستفيد من الخدمات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
04:50 PM

"السعودية للكهرباء" تدعو مشتركيها للمسارعة بالتسجيل في "حسابي"

حفاظاً على استمرارية الخدمات الإلكترونية ولضمان سرعة التواصل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت الشركة السعودية للكهرباء مشتركيها إلى الاستفادة الكاملة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة عبر منصاتها الإلكترونية، وذلك من خلال التسجيل في برنامج "حسابي"، وهو حلقة في سلسلة توثيق العلاقة مع المستفيد النهائي من الخدمة الكهربائية.

وتسعى الشركة إلى تصحيح مسار تقديم الخدمات الإلكترونية السريعة للمشتركين، وحفظ حقوقهم، والعمل على سرعة التواصل معهم، وتقديم أفضل مستويات الخدمة الكهربائية لهم، من خلال الوصول إلى المستفيد الفعلي من الخدمة، خاصة أن "حسابي" تشمل جميع فئات المشتركين.

وقالت الشركة: برنامج "حسابي" يهدف إلى إصدار فواتير الخدمة الكهربائية باسم المستفيد الفعلي، الأمر الذي تحفظ من خلاله حقوق المشتركين، وهو ما تسعى إليه الشركة، بالحرص على أن يسجّل جميع المشتركين والمستفيدين في الخدمة.

وأكدت "السعودية للكهرباء" ضرورة التسجيل في "حسابي" لكي يحافظ المشترك في الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الشركة عبر منصاتها الإلكترونية بكل يسر وسهولة، مشيرة إلى أنه بدون التسجيل في البرنامج لن يتمكن المشترك من الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الشركة.

وأضافت: للخدمة فوائد عديدة، من أهمها حفظ حقوق المشتركين، وتسهيل تدفق البيانات إليهم، وتنظيم تقديم الخدمة الكهربائية وموثوقيتها، وتقديم الخدمة الكهربائية للمستفيد مباشرة، كما تتيح الخدمة لصاحب الحساب من استخدام حسابه في حال انتقل من موقعه إلى موقع آخر اكتمل تسجيله سابقاً، سواء كان مستأجراً أو مالكاً.

وأردفت: الشركة عملت على تفعيل "حسابي" طوال الفترة الماضية على أن تصل إلى المرحلة الإلزامية، حسب أنظمة وتعليمات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، التي تلزم جميع المشتركين بالتسجيل في خدمة "حسابي".

وتابعت: جميع خطوات التسجيل ستتم آلياً، عبر القنوات الإلكترونية التي وفرتها الشركة في موقعها www.se.com.sa، بحيث يتم تفعيل التوقيع الإلكتروني لصاحب الحساب، كما يمكن إتمام عملية التسجيل عبر زيارة أحد مكاتب الخدمات التابعة للشركة، التي تتوزع على مختلف المناطق من مدن رئيسة ومحافظات وقرى وهجر على امتداد المملكة.

وحددت الشركة الفئات المستفيدة من "حسابي"؛ حيث تشمل جميع فئات المشتركين، كما تتضمن المواطنين، وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي، والمقيمين، وكل من يتعامل مع الشركة السعودية للكهرباء ويستفيد من الخدمات الكهربائية في مختلف مناطق المملكة.

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