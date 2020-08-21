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الصحة :1591 حالة تعافي جديدة وتسجيل 1213 حالة مؤكدة خلال 24 ساعة

متصدرةً مناطق المملكة اليوم.. حائل تسجل 82 إصابة بكورونا

شهدت 54 حالة تعافٍ جديدة.. وإجمالي الوفيات بها يبلغ 34

تصدرت منطقة حائل، اليوم الجمعة، للمرة الثانية، مناطق المملكة من حيث تسجيل أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث شهدت 82 حالة، وخمس حالات وفاة جديدة.

وكانت حائل قد تصدرت الثلاثاء الماضي، مدن المملكة بتسجيل 85 حالة.

وشهدت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم، 82 حالة إيجابية جديدة، بواقع 77 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالتين في محافظة بقعاء.

وسجلت المنطقة كذلك، 54 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 52 حالة، وحالتين في محافظة الشنان.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 5309 حالات، و4663 حالة تعافٍ، و612 حالة نشطة، وارتفاع حالات الوفاة إلى 34 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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متصدرةً مناطق المملكة اليوم.. حائل تسجل 82 إصابة بكورونا
سبق

تصدرت منطقة حائل، اليوم الجمعة، للمرة الثانية، مناطق المملكة من حيث تسجيل أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث شهدت 82 حالة، وخمس حالات وفاة جديدة.

وكانت حائل قد تصدرت الثلاثاء الماضي، مدن المملكة بتسجيل 85 حالة.

وشهدت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم، 82 حالة إيجابية جديدة، بواقع 77 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالتين في محافظة بقعاء.

وسجلت المنطقة كذلك، 54 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 52 حالة، وحالتين في محافظة الشنان.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 5309 حالات، و4663 حالة تعافٍ، و612 حالة نشطة، وارتفاع حالات الوفاة إلى 34 حالة.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
04:49 PM

متصدرةً مناطق المملكة اليوم.. حائل تسجل 82 إصابة بكورونا

شهدت 54 حالة تعافٍ جديدة.. وإجمالي الوفيات بها يبلغ 34

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منصور الشلاقي - حائل
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تصدرت منطقة حائل، اليوم الجمعة، للمرة الثانية، مناطق المملكة من حيث تسجيل أكبر عدد لحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ حيث شهدت 82 حالة، وخمس حالات وفاة جديدة.

وكانت حائل قد تصدرت الثلاثاء الماضي، مدن المملكة بتسجيل 85 حالة.

وشهدت منطقة حائل ومحافظاتها، اليوم، 82 حالة إيجابية جديدة، بواقع 77 حالة في مدينة حائل، و3 حالات في محافظة الشنان، وحالتين في محافظة بقعاء.

وسجلت المنطقة كذلك، 54 حالة تعافٍ جديدة، توزعت على مدينة حائل بواقع 52 حالة، وحالتين في محافظة الشنان.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في منطقة حائل ومحافظاتها منذ بدء الجائحة 5309 حالات، و4663 حالة تعافٍ، و612 حالة نشطة، وارتفاع حالات الوفاة إلى 34 حالة.

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