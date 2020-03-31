النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الفغم": هنيئًا لنا وللعالم بالسعودية في ظلّ قيادتنا التي جعلت سلامةَ الإنسان أولًا

أكّد أن المملكة دعمت منظمة الصحة العالمية للتوصل للقاح يفيد البشرية كافة

أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت، سعود بن بداح الفغم؛ أن سلامة الإنسان أولًا لها وقعها في الواقع المحسوس والمرئي، فما أن بدأت جائحة كورونا (COVID-19) إلا انطلقت المملكة العربية السعودية في تشكيل لجنة معنية، وباشرت مهامها ونفذت خططها الاحترازية، التي كان لها السبق في حماية الإنسان على أراضيها من مواطنين ومقيمين، وحتى مخالفي الإقامة، بدون أي رسوم أو حواجز تعيق سلامتهم.

وقال: "لم تتوقف المملكة في حماية الإنسان على أراضيها فحسب؛ بل دعمت الصحة العالمية ماليًّا للوصول إلى لقاح يسهم في علاج كافة البشرية على وجه المعمورة".


وأضاف: "قلنا ولا زلنا نقول وبكل فخر: هنيئًا لنا وللعالم بالسعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الفغم": هنيئًا لنا وللعالم بالسعودية في ظلّ قيادتنا التي جعلت سلامةَ الإنسان أولًا
سبق

أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت، سعود بن بداح الفغم؛ أن سلامة الإنسان أولًا لها وقعها في الواقع المحسوس والمرئي، فما أن بدأت جائحة كورونا (COVID-19) إلا انطلقت المملكة العربية السعودية في تشكيل لجنة معنية، وباشرت مهامها ونفذت خططها الاحترازية، التي كان لها السبق في حماية الإنسان على أراضيها من مواطنين ومقيمين، وحتى مخالفي الإقامة، بدون أي رسوم أو حواجز تعيق سلامتهم.

وقال: "لم تتوقف المملكة في حماية الإنسان على أراضيها فحسب؛ بل دعمت الصحة العالمية ماليًّا للوصول إلى لقاح يسهم في علاج كافة البشرية على وجه المعمورة".


وأضاف: "قلنا ولا زلنا نقول وبكل فخر: هنيئًا لنا وللعالم بالسعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
09:55 PM

"الفغم": هنيئًا لنا وللعالم بالسعودية في ظلّ قيادتنا التي جعلت سلامةَ الإنسان أولًا

أكّد أن المملكة دعمت منظمة الصحة العالمية للتوصل للقاح يفيد البشرية كافة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
2,780

أكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت، سعود بن بداح الفغم؛ أن سلامة الإنسان أولًا لها وقعها في الواقع المحسوس والمرئي، فما أن بدأت جائحة كورونا (COVID-19) إلا انطلقت المملكة العربية السعودية في تشكيل لجنة معنية، وباشرت مهامها ونفذت خططها الاحترازية، التي كان لها السبق في حماية الإنسان على أراضيها من مواطنين ومقيمين، وحتى مخالفي الإقامة، بدون أي رسوم أو حواجز تعيق سلامتهم.

وقال: "لم تتوقف المملكة في حماية الإنسان على أراضيها فحسب؛ بل دعمت الصحة العالمية ماليًّا للوصول إلى لقاح يسهم في علاج كافة البشرية على وجه المعمورة".


وأضاف: "قلنا ولا زلنا نقول وبكل فخر: هنيئًا لنا وللعالم بالسعودية تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,763
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,606
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,367
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,791

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

الغلاء والوباء.. الغرف التجارية رمانة الميزان

عبدالغني الشيخ
أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

أيها المتسوقون.. كورونا لا ينام نهارًا..!

عبدالرحمن المرشد
المملكة وتوحيد جهود العالم

المملكة وتوحيد جهود العالم

ماجد البريكان
"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

"كورونا".. ومخاض نظام عالمي جديد!

ماجد الجوهري
"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

"كورونا" أظهرت حسد بعض الإعلاميين

حسن آل عمير
اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

اختفاء أبراج المراقبة الجوية!

منيف الحربي
المملكة تقود العالم ضد الجائحة

المملكة تقود العالم ضد الجائحة

علي آل شرمة
الخفي الصغير!!

الخفي الصغير!!

عبدالرحمن القحطاني
" كورونا" وحُسن النية!

" كورونا" وحُسن النية!

محمد عمير الغامدي
الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

الالتزام.. هيبة الدولة وطب الحروب

عبدالغني الشيخ
مشاهدات من أزمة كورونا!!

مشاهدات من أزمة كورونا!!

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة