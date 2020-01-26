"جامعة المؤسس" تنظِّم ندوة عن "صناعة الفعاليات والاستثمار بها"

في كلية السياحة دعمًا للشباب والشابات ولفتح الفرص لهم

تستضيف كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز، برعاية مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي، ندوة "صناعة الفعاليات والاستثمار بها"؛ وذلك بهدف تعزيز مساهمة المتخصصين في ذلك المجال بقسم إدارة الفعاليات بكلية السياحة، الذي يعتبر الفريد من نوعه في السعودية والشرق الأوسط.

وأوضح عميد كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور ناصر البقمي أن إقامة تلك الندوة مبادرة من الجامعة لدعم صناعة الفعاليات والمؤتمرات؛ وذلك بهدف تعزيز مساهمة المتخصصين في ذلك المجال بقسم إدارة الفعاليات بكلية السياحة مع عدد من صناع المعارض والفعاليات بالسعودية، وعرض تجاربهم مع القطاعين الحكومي والخاص في ظل توجهات الدولة لدعم الشباب والشابات المهتمين بذلك القطاع، وفتح الفرص لهم للاستثمار في ظل التحول الوطني والتماشي مع الرؤية 2030.

وأشار إلى أن الندوة ستناقش في محاورها فرص الاستثمار في صناعة الفعاليات، والفرص الوظيفية، وأهمية صناعة الفعاليات والعائد الاقتصادي.. مفيدًا بأن أولوية الكلية بدعم الشراكة مع القطاع الخاص تأتي بهدف رفع مهارات الطلاب، وخوضهم تجارب عملية، والإسهام في تعريف أبنائنا الطلاب بالفرص الوظيفية في ذلك المجال.

وأضاف بأن الكلية أطلقت حزمة من برامج الدراسات العليا والدبلومات المهنية الداعمة لقطاع الفعاليات والمؤتمرات، وسيدشنها مدير الجامعة تزامنًا مع تلك الندوة.

وختم عميد كلية السياحة بجامعة الملك عبدالعزيز حديثه بشكر مدير الجامعة على دعمه لكلية السياحة بافتتاح تلك البرامج، وموافقته على إقامة الندوة دعمًا لطلاب الجامعة.