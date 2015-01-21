"نداء هادي التاريخي وتلبية ملك الحزم".. أنقذا اليمن والأمة وأوقفا المد الإيراني

الرئيس اليمني بعد مرور 4 أعوام: "قرار عاصفة الحزم أفضل قرار عربي بالتاريخ"

أربع سنوات مرت على "النداء التاريخي" الذي وجهه رئيس جمهورية اليمن عبد ربه منصور هادي للدول الخليجية والعربية، وأنقذ به اليمن وشعبه من العدوان الحوثي، وعمل على ردع الهجوم الذي كان سيحدث على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، واحتلالها من المليشيا الحوثية.

وفي التفاصيل، جاء هذا النداء في مرحلة عصيبة وحساسة، ويعتبر قرارًا تاريخيًّا عظيمًا، سيحفظه التاريخ لتحقيقه أهدافًا تاريخية للأمة العربية بحمايتها من الاحتلال في ظروف عصيبة، تشهدها الأمتان العربية والإسلامية اللتان كانتا بحاجة ماسة للتحرك السريع والاتحاد لإنقاذ المنطقة من المخططات والمؤامرات التي تحاك ضدها، التي لو نجحت قد تنتهي بسيطرة قوى معاديه على دول عربية أخرى، وعلى شعوبها.

وقبل أيام عدة، وبعد مرور أربع سنوات على انطلاق "عاصفة الحزم" المباركة، قال الرئيس اليمني مؤكدًا نجاحها، وصحة قرارها من ملك الحزم: "إن قرار عاصفة الحزم أفضل قرار عربي في تاريخ أمتنا العربية، وكان قرارًا شجاعًا اتخذه الملك سلمان بن عبدالعزيز. ولو حدث هناك أي تأخر في اليمن لدفعت المنطقة كلها الثمن. كما أن هذا القرار سرَّع في الكشف عن المخطط الفارسي، وكشف أوراق إيران أمام جميع دول العالم".

وتكمن أهمية النداء وقيمته التاريخية التي يحملها، وسيحفظها التاريخ بجانب أحداث عربية وإسلامية محفوظة به، ومواقف وقرارات حاسمة لزعماء عرب ومسلمين غيَّرت التاريخ، في تسببه ومساهمته في تحقيق أهداف كان يستحيل تحقيقها، ولم تكن لتتحقق لولا توفيق الله، ثم "نداء هادي" الذي وجد تلبية فورية وقوية من دول عربية، كان في مقدمتها المملكة العربية السعودية بأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان - حفظة الله - أعلن فيه انطلاق "عاصفة الحزم" التي جمعت تحالف أكثر من عشر دول عربية في يومها الأول، وقادته السعودية.

وكان من أهم هذه الأهداف:

- إنقاذ بلد عربي من احتلال أجنبي وشيك، وحفظ هويته، وإعادته للخارطة العربية:

ويأتي في مقدمة الأهداف التي نتجت من نداء هادي للدول الخليجية والعربية: إنقاذ بلد عربي مهم واستراتيجي، هو (اليمن)، من الاحتلال والخراب من قِبل مليشيات معادية، تنفِّذ مخططًا لدولة إقليمية بالمنطقة، كانت ستتفاخر بأن عاصمتها (صنعاء) أصبحت اليوم العاصمة الرابعة التي تتحكم بها بعد بيروت ودمشق وبغداد كما يزعم مسؤولون كبار بها من خلال المليشيات العميلة لها، وكادت تضيع معها هويتها العربية، وتكون بؤرة لزرع الفتن وزعزعة الدول العربية المجاورة لها.. ولكن انطلاق عملية "عاصفة الحزم" التي أعلنها ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان فاجأتهم، وأنهت حلمهم، وقضت على مخططاتهم بالمنطقة، وطائراتها حتى هذا اليوم تدك مواقعهم، وتدمرها بعد نقضهم العهود والمواثيق التي يوافقون عليها أثناء محاولات التهدئة التي تقوم بها الأمم المتحدة، وتدعمها الحكومة الشرعية، وتلتزم بها قوات التحالف؛ إذ سرعان ما ينقضونها.

- وقف وإبطال المشروع والزحف الإيراني بالمنطقة:

أوقفت "عاصفة الحزم" المشروع الإيراني الخطير الذي بدأ يمتد منذ سنوات، ويهدف للسيطرة على الدول العربية بمنطقة الشرق الأوسط، والتحكم بها، لكنه توقف - بمشيئة الله -، وسينتكس عليها بعد أن فشل في الدولة الرابعة (اليمن) من خلال هجمات تشنها "طائرات العزم والحزم" مدعومة بقوات الشرعية باليمن التي استطاعت - بفضل الله - اليوم تدمير أهم مكامن القوة العسكرية بمليشيات الانقلاب التي كانت ستهدد أمن المنطقة، منها طائرات بدون طيار، وقبلها أهداف مهمة، تم تدميرها بعد القصف الجوي المكثف والمدروس عليها منذ بدايتها قبل أربع سنين حتى اليوم بعد أن وجدت هذه العملية التي تقودها السعودية دعمًا وتأييدًا عربيًّا وإسلاميًّا وعالميًّا كبيرًا على الصعيدَيْن الشعبي والسياسي.

نص "نداء هادي التاريخي للدول العربية":

جاءت رسالة الرئيس اليمني منصور هادي التاريخية التي وجهها لدول الخليج العربي، التي سيحفظها التاريخ كأبرز الرسائل المهمة التي وجدت استجابة فعلية وكبيرة وسريعة من أشقائه زعماء الدول العربية، وأعادت للدول العربية وحدتها وهيبتها، وحفظت حدودها من الاحتلال والانشقاق، كالآتي:

"أكتب لكم أيها الإخوة الأعزاء هذه الرسالة والقلب يعتصر بالأسى والحزن الكبيرين على ما آلت إليه الأوضاع الأمنية في الجمهورية اليمنية من تدهور شديد وبالغ الخطورة من جراء الأعمال العدوانية المستمرة والاعتداءات المتواصلة على سيادة اليمن التي قام -ولا يزال يقوم- بها الانقلابيون الحوثيون بهدف تفتيت اليمن، وضرب أمنه واستقراره.

لقد بذلنا الجهود الممكنة كافة لوقف هذه الاعتداءات الحوثية الإجرامية الآثمة على شعبنا، التي تركت جروحًا عميقة في كل بيت يمني، وسعينا بكل ما أوتينا من قوة للوصول إلى حل سلمي، يمكن من خلاله إخراج اليمن من النفق المظلم الذي أدخله فيه الانقلابيون الحوثيون، ويحمي شعبنا من أتون الفوضى والدمار، وللحيلولة دون جر البلاد إلى حرب ستحرق الأخضر واليابس التي سعى –ولا يزال يسعى - الانقلابيون إلى تأجيجها.

إلا أن جهودنا السلمية كافة ومساعينا المتواصلة قد واجهت الرفض المطلق من قِبل الانقلابيين الحوثيين الذين يواصلون أعمالهم العدوانية لإخضاع بقية المناطق إلى سيطرتهم، خاصة في الجنوب، مما جعل الجمهورية اليمنية تمرُّ بأحلك الظروف العصيبة في تاريخها؛ إذ لم يسبق للشعب اليمني المتمسك بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف أن واجه مثيلاً لهذا العدوان الآثم الذي لا تقره المبادئ الإسلامية ولا الأعراف والمواثيق الدولية، الذي تنفذه المليشيات الحوثية المدعومة من قوى داخلية، باعت ضميرها، ولم تعد تكترث إلا بمصالحها الذاتية، والمدعومة أيضًا من قوى إقليمية هدفها بسط هيمنتها على هذه البلاد، وجعلها قاعدة لنفوذها في المنطقة، مما لم يعد معه التهديد مقتصرًا على أمن اليمن، بل أصبح التهديد لأمن المنطقة بأكملها، وطال التهديد الأمن والسلم الدوليَّيْن.

وإزاء هذه التطورات الخطيرة، وحرصًا على أمن اليمن واستقراره، وأمن المنطقة والسلم والأمن الدوليَّين، وحماية لشعبنا اليمني الباسل الذي دفع ثمنًا باهظًا من جراء الانقلاب الحوثي، فإنني من منطلق مسؤولياتي الدستورية التي تحتم عليّ رعاية الشعب، والمحافظة على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه، وأخذًا بالاعتبار ما قامت وتقوم به المليشيات الحوثية من أعمال عدوانية، كان آخرها رصد أرتال عسكرية متجهة لمهاجمة عدن، والاستيلاء عليها وبقية مناطق الجنوب، وإعلان تلك المليشيات الإجرامية نواياها في التحرك عسكريًّا نحو الجنوب، وهو ما أكده التقرير الأخير لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المقدم إلى مجلس الأمن، والمتضمن تأكيد أن ما يسمى باللجنة الثورية الحوثية قد أصدرت نداء للتعبئة العامة في الوحدات العسكرية التي تسيطر عليها في الشمال استعدادًا لحملة على الجنوب، وما أكده التقرير أيضًا من أن الحوثيين واصلوا احتلالهم للمؤسسات الحكومية والتوسع نحو مناطق جديدة على الرغم من مطالب مجلس الأمن المتكررة، وأن طائرات القوات الجوية التي استولى عليها الحوثيون مستمرة بالتحليق والقصف فوق مدينة عدن، الذي يعد تصعيدًا خطيرًا غير مسبوق.. وحيث إن تقرير مبعوث الأمم المتحدة قد أكد أن الحوثيين بدؤوا في التحرك الآن نحو الجنوب باتجاه لحج وعدن، وأنه تنتشر مخاوف من استغلال تنظيم القاعدة حالة عدم الاستقرار الراهنة لإثارة مزيد من الفوضى مما يجعل البلاد تنزلق نحو مزيد من الصراع العنيف والتشظي.. فإنني أتوجه إليكم أيها الإخوة مناشدًا دولكم الشقيقة الوقوف - كما عهدناكم دائمًا - إلى جانب الشعب اليمني لحماية اليمن، وأطلب منكم استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة الـ(51) من ميثاق الأمم المتحدة، واستنادًا إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، تقديم المساندة الفورية بالوسائل والتدابير اللازمة كافة، بما في ذلك التدخل العسكري؛ لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر، وردع الهجوم المتوقع حدوثه في أي ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة القاعدة وداعش.

إن الشعب اليمني لن ينسى وقوف أشقائه إلى جانبه في هذه الظروف العصيبة والأخطار المحدقة به.

وفي الختام أؤكد أن ثقة الشعب اليمني بالله سبحانه لم ولن تتزعزع، وسيظل متمسكًا بثوابته الوطنية التي تفرض عليه بذل الغالي والنفيس من أجل المحافظة على عزة الوطن وكرامته وسيادته".