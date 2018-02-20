ودعت الوزارة للتوقف فورا عن استخدامه والتواصل مع الشركة المعنية لإجراء الإصلاحات مجانا.

أعلنت وزارة "التجارة" اليوم استدعاء "لاب توب لينوفو" ThinkPad X1 Carbon (الجيل الخامس)، وذلك لاحتمالية احتوائه على مسمار مُنحلّ قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية ونشوب حريق.

"التجارة" تحذر: توقفوا فوراً عن استخدام هذا "اللاب توب".. خطر الحريق صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2018-02-20 أعلنت وزارة "التجارة" اليوم استدعاء "لاب توب لينوفو" ThinkPad X1 Carbon (الجيل الخامس)، وذلك لاحتمالية احتوائه على مسمار مُنحلّ قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية ونشوب حريق.

ودعت الوزارة للتوقف فورا عن استخدامه والتواصل مع الشركة المعنية لإجراء الإصلاحات مجانا.

20 فبراير 2018 - 4 جمادى الآخر 1439 02:13 PM

"التجارة" تحذر: توقفوا فوراً عن استخدام هذا "اللاب توب".. خطر الحريق لاحتمالية احتوائه على مسمار مُنحلّ قد يؤدي لارتفاع درجة حرارة البطارية





A A A





314 مشاركة

أعلنت وزارة "التجارة" اليوم استدعاء "لاب توب لينوفو" ThinkPad X1 Carbon (الجيل الخامس)، وذلك لاحتمالية احتوائه على مسمار مُنحلّ قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة البطارية ونشوب حريق.



ودعت الوزارة للتوقف فورا عن استخدامه والتواصل مع الشركة المعنية لإجراء الإصلاحات مجانا.