النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

لجان حصر أضرار الأمطار بدأت أعمالها في ينبع

لتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين

بدأت لجان حصر الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة ينبع ومراكزها وقراها، في القيام بأعمالها بالمحافظة والمراكز من خلال حصر المباني والممتلكات المتضررة في القرى والهجر التابعة للمحافظة.

وضمّت اللجنة "مندوب المحافظة ومندوب الدفاع المدني ومندوب وزارة المالية"، وبدأت عملها في جميع المواقع المتضررة بالمحافظة والمراكز والهجر التابعة للمحافظة؛ تمهيداً لرفع توصياتها واستكمال تقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين.

وكانت محافظة ينبع ومدينة ينبع الصناعية ومراكز شمال ينبع ومركز ينبع النخل، قد شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب في مساراتها الطبيعية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لجان حصر أضرار الأمطار بدأت أعمالها في ينبع
سبق

بدأت لجان حصر الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة ينبع ومراكزها وقراها، في القيام بأعمالها بالمحافظة والمراكز من خلال حصر المباني والممتلكات المتضررة في القرى والهجر التابعة للمحافظة.

وضمّت اللجنة "مندوب المحافظة ومندوب الدفاع المدني ومندوب وزارة المالية"، وبدأت عملها في جميع المواقع المتضررة بالمحافظة والمراكز والهجر التابعة للمحافظة؛ تمهيداً لرفع توصياتها واستكمال تقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين.

وكانت محافظة ينبع ومدينة ينبع الصناعية ومراكز شمال ينبع ومركز ينبع النخل، قد شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب في مساراتها الطبيعية.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
05:13 PM

لجان حصر أضرار الأمطار بدأت أعمالها في ينبع

لتقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
1
2,534

بدأت لجان حصر الأضرار الناجمة عن الأمطار والسيول التي شهدتها محافظة ينبع ومراكزها وقراها، في القيام بأعمالها بالمحافظة والمراكز من خلال حصر المباني والممتلكات المتضررة في القرى والهجر التابعة للمحافظة.

وضمّت اللجنة "مندوب المحافظة ومندوب الدفاع المدني ومندوب وزارة المالية"، وبدأت عملها في جميع المواقع المتضررة بالمحافظة والمراكز والهجر التابعة للمحافظة؛ تمهيداً لرفع توصياتها واستكمال تقدير وصرف المساعدات الحكومية للمتضررين.

وكانت محافظة ينبع ومدينة ينبع الصناعية ومراكز شمال ينبع ومركز ينبع النخل، قد شهدت هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب في مساراتها الطبيعية.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,497
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,779
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,299
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,363

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة