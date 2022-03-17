النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصحة العالمية" تعقد اجتماعًا مع ممثلين من 53 دولة أوروبية .. غدًا

لمناقشة التدابير والإجراءات المشتركة اللازمة للحد من انتشار كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عقد اجتماع عبر الفيديو، غدًا الثلاثاء، مع ممثلين عن ٥٣ دولة في الإقليم الأوروبي.

وفي التفاصيل، يناقش الاجتماع تدابير الصحة العامة التي اتخذتها الدول الأوروبية لمواجهة وباء كوفيد ١٩، والإجراءات المشتركة اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

منظمة الصحة العالمية الإقليم الأوروبي اجتماع عبر الفيديو فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
"الصحة العالمية" تعقد اجتماعًا مع ممثلين من 53 دولة أوروبية .. غدًا
سبق

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عقد اجتماع عبر الفيديو، غدًا الثلاثاء، مع ممثلين عن ٥٣ دولة في الإقليم الأوروبي.

وفي التفاصيل، يناقش الاجتماع تدابير الصحة العامة التي اتخذتها الدول الأوروبية لمواجهة وباء كوفيد ١٩، والإجراءات المشتركة اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
11:37 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
12:23 AM

"الصحة العالمية" تعقد اجتماعًا مع ممثلين من 53 دولة أوروبية .. غدًا

لمناقشة التدابير والإجراءات المشتركة اللازمة للحد من انتشار كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,266

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن عقد اجتماع عبر الفيديو، غدًا الثلاثاء، مع ممثلين عن ٥٣ دولة في الإقليم الأوروبي.

وفي التفاصيل، يناقش الاجتماع تدابير الصحة العامة التي اتخذتها الدول الأوروبية لمواجهة وباء كوفيد ١٩، والإجراءات المشتركة اللازمة للحد من انتشار الفيروس.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,316
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,725
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,624
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,710

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة