"ملكية ينبع" تسعى لزيادة الرقعة الخضراء في المدينة الصناعية

انطلاقاً من أهداف رؤية ٢٠٣٠ واتساقاً مع إعلان مبادرة السعودية الخضراء

يعتزم قطاع التشغيل والصيانة ممثلاً بإدارة التشجير والري بالهيئة الملكية بينبع تنفيذ عديدٍ من المبادرات لزيادة الرقعة الخضراء بالمدينة انطلاقاً من أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ واتساقاً مع إعلان مبادرة السعودية الخضراء التي أطلقها سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله.

وأوضح مدير عام التشغيل والصيانة المهندس هاني بن عبدالرحمن عويضة، أنه يجري العمل على مبادرات نوعية لزيادة الرقعة الخضراء في المدينة ومن أهمها سيتم تطوير حديقة المتنزه التي تقع في الواجهة البحرية وذلك من خلال زراعة مسطحات خضراء مع تركيب نظام ري آلي، ومشروع تطوير التشجير في الواجهة البحرية المرحلة الرابعة، علماً بأن الزيادة في الرقعة الخضراء ستبلغ إجمالي 47 ألف م2 تقريباً عند الانتهاء من هذه المشاريع بنهاية عام ٢٠٢١م.