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بحث آليات التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

جرى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم، في مكتبه بالأمانة، نائبة سفير الولايات المتحدة الأمريكية، مارتينا سترونغ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

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بحث آليات التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية
سبق

استقبل الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم، في مكتبه بالأمانة، نائبة سفير الولايات المتحدة الأمريكية، مارتينا سترونغ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
08:06 PM

بحث آليات التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

جرى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم، في مكتبه بالأمانة، نائبة سفير الولايات المتحدة الأمريكية، مارتينا سترونغ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

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