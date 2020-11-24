بحث آليات التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية

جرى مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك

استقبل الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم، في مكتبه بالأمانة، نائبة سفير الولايات المتحدة الأمريكية، مارتينا سترونغ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.