أسعار النفط ترتفع و"برنت" يصل الى 43.60 دولار أمريكي

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.81 % ليصل إلى 43.60 دولار أمريكي.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 0.54 % ليثبت عند 41.35 دولار أمريكي.
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.81 % ليصل إلى 43.60 دولار أمريكي.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 0.54 % ليثبت عند 41.35 دولار أمريكي.النفط أسعار النفط
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.81 % ليصل إلى 43.60 دولار أمريكي.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 0.54 % ليثبت عند 41.35 دولار أمريكي.
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.81 % ليصل إلى 43.60 دولار أمريكي.
كما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة، بنسبة 0.54 % ليثبت عند 41.35 دولار أمريكي.