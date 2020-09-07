صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيم (باكستاني الجنسية - في العقد السادس من العمر)؛ لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وقد جرى إيقافه استنادًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

شرطة الرياض: القبض على مقيم صوَّر نساء دون علمهن أثناء إيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-09-07 صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيم (باكستاني الجنسية - في العقد السادس من العمر)؛ لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وقد جرى إيقافه استنادًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442 10:15 PM

اخر تعديل 08 سبتمبر 2020 - 20 محرّم 1442 01:06 AM

شرطة الرياض: القبض على مقيم صوَّر نساء دون علمهن أثناء إيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة نشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي





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صرَّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن القبض على مقيم (باكستاني الجنسية - في العقد السادس من العمر)؛ لقيامه بتصوير عدد من النساء دون علمهن أثناء قيامه بإيصالهن بمركبة الأجرة الخاصة، ونشر ذلك عبر أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي. وقد جرى إيقافه استنادًا لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه لإحالته إلى النيابة العامة.