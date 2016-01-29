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الولايات المتحدة .. 155,504 إصابات مؤكدة و4,107 وفاة بـ"كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,504 إصابات مؤكدة و 4,107 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 25,456,670 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 427,626.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة .. 155,504 إصابات مؤكدة و4,107 وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,504 إصابات مؤكدة و 4,107 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 25,456,670 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 427,626.

29 يناير 2021 - 16 جمادى الآخر 1442
01:11 AM

الولايات المتحدة .. 155,504 إصابات مؤكدة و4,107 وفاة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - واشنطن
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 155,504 إصابات مؤكدة و 4,107 حالات وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 25,456,670 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 427,626.

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