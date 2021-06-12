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"الصحة": تسجيل 1077 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 906 خلال الـ24 ساعة الماضية

"البحرين" تؤكد تأييدها التام لقرارات المملكة باقتصار موسم الحج على المتواجدين داخلها

"وزير العدل": القرار يحفظ شعيرة الحج ويلبي مقتضيات الضرورة الشرعية في حفظ النفس

‬أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين، تأييد بلاده التام للقرار الذي اتخذته السعودية باقتصار موسم حج هذا العام على مواطني المملكة والمقيمين فيها؛ في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له.

ولفت "آل خليفة" وفق وكالة الأنباء الرسمية للبحرين، إلى أن هذا القرار الصادر من وزارة الحج والعمرة بالمملكة، جاء حفاظًا على شعيرة الحج، وملبيًا لمقتضيات الضرورة الشرعية التي تحفظ النفس البشرية، وداعمًا للمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء.

وقال: إن مملكة البحرين تؤكد دعمها ومساندتها المستمرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات تضمن سلامة وأمن وصحة حجاج بيت الله الحرام، رافعًا شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هذا الإجراء الاحترازي الحيوي الذي يحفظ على ضيوف الرحمن سلامتهم وأمنهم، مثمنًا جهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والعناية بهم على الأصعدة كافة؛ بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة في أجواء آمنة ومطمئنة.

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"البحرين" تؤكد تأييدها التام لقرارات المملكة باقتصار موسم الحج على المتواجدين داخلها
سبق

‬أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين، تأييد بلاده التام للقرار الذي اتخذته السعودية باقتصار موسم حج هذا العام على مواطني المملكة والمقيمين فيها؛ في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له.

ولفت "آل خليفة" وفق وكالة الأنباء الرسمية للبحرين، إلى أن هذا القرار الصادر من وزارة الحج والعمرة بالمملكة، جاء حفاظًا على شعيرة الحج، وملبيًا لمقتضيات الضرورة الشرعية التي تحفظ النفس البشرية، وداعمًا للمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء.

وقال: إن مملكة البحرين تؤكد دعمها ومساندتها المستمرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات تضمن سلامة وأمن وصحة حجاج بيت الله الحرام، رافعًا شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هذا الإجراء الاحترازي الحيوي الذي يحفظ على ضيوف الرحمن سلامتهم وأمنهم، مثمنًا جهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والعناية بهم على الأصعدة كافة؛ بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة في أجواء آمنة ومطمئنة.

12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
02:57 PM
اخر تعديل
12 يونيو 2021 - 2 ذو القعدة 1442
05:58 PM

"البحرين" تؤكد تأييدها التام لقرارات المملكة باقتصار موسم الحج على المتواجدين داخلها

"وزير العدل": القرار يحفظ شعيرة الحج ويلبي مقتضيات الضرورة الشرعية في حفظ النفس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أكد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالبحرين، تأييد بلاده التام للقرار الذي اتخذته السعودية باقتصار موسم حج هذا العام على مواطني المملكة والمقيمين فيها؛ في ظل ما يشهده العالم من استمرار تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وظهور تحورات جديدة له.

ولفت "آل خليفة" وفق وكالة الأنباء الرسمية للبحرين، إلى أن هذا القرار الصادر من وزارة الحج والعمرة بالمملكة، جاء حفاظًا على شعيرة الحج، وملبيًا لمقتضيات الضرورة الشرعية التي تحفظ النفس البشرية، وداعمًا للمتطلبات والمعايير الدولية لمكافحة هذا الوباء.

وقال: إن مملكة البحرين تؤكد دعمها ومساندتها المستمرة للمملكة العربية السعودية الشقيقة في كل ما تتخذه من قرارات وإجراءات تضمن سلامة وأمن وصحة حجاج بيت الله الحرام، رافعًا شكره وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على هذا الإجراء الاحترازي الحيوي الذي يحفظ على ضيوف الرحمن سلامتهم وأمنهم، مثمنًا جهود حكومة المملكة العربية السعودية في خدمة حجاج بيت الله الحرام، والعناية بهم على الأصعدة كافة؛ بما يمكّنهم من أداء مناسكهم بيسر وسهولة في أجواء آمنة ومطمئنة.

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