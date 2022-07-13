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استعدادًا للعيد.. الطائف تكمل جاهزية المسالخ وسط إجراءات احترازية مشددة

الأمانة ألزمت جميع المستثمرين بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع المرافق

أكملت أمانة الطائف جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة الطائف، لاستقبال المواطنين والمقيمين ضمن إجراءات التخفيف عن الراغبين في ذبح أضحيتهم، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس وباء كورونا المستجد.

وأكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة الطائف في استقبال المواطنين والمقيمين؛ مشيرًا إلى رفع درجات الاستعداد بجميع المسالخ الواقعة بنطاق المحافظة، ورفع طاقتها التشغيلية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط، والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه يتم توزيعها على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين وكذلك عند مداخل تلك المسالخ.

وبيّن أنه تم إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها، وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، وتوفير كراسي انتظار للجلوس خارج الصالات لإدخال مرتادي المسالخ على دفعات؛ مشيرًا إلى أن الأمانة ساهمت في استخدام التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الذبائح للمنازل لتسهيل عملية شراء المذبوحات، والحد من كثافة المرتادين على المسالخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية من قِبَل البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام على المطابخ التي يسمح لها سنويًّا بالذبح خلال أيام (10، 11، 12، 13) من شهر ذي الحجة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية والاحترازات الصحية، وتطبيقها جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا، مع توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، كما سيتم تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ؛ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسيتم القيام بجولات رقابية ميدانية مكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

أمانة الطائف المسالخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استعدادًا للعيد.. الطائف تكمل جاهزية المسالخ وسط إجراءات احترازية مشددة
سبق

أكملت أمانة الطائف جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة الطائف، لاستقبال المواطنين والمقيمين ضمن إجراءات التخفيف عن الراغبين في ذبح أضحيتهم، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس وباء كورونا المستجد.

وأكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة الطائف في استقبال المواطنين والمقيمين؛ مشيرًا إلى رفع درجات الاستعداد بجميع المسالخ الواقعة بنطاق المحافظة، ورفع طاقتها التشغيلية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط، والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه يتم توزيعها على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين وكذلك عند مداخل تلك المسالخ.

وبيّن أنه تم إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها، وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، وتوفير كراسي انتظار للجلوس خارج الصالات لإدخال مرتادي المسالخ على دفعات؛ مشيرًا إلى أن الأمانة ساهمت في استخدام التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الذبائح للمنازل لتسهيل عملية شراء المذبوحات، والحد من كثافة المرتادين على المسالخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية من قِبَل البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام على المطابخ التي يسمح لها سنويًّا بالذبح خلال أيام (10، 11، 12، 13) من شهر ذي الحجة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية والاحترازات الصحية، وتطبيقها جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا، مع توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، كما سيتم تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ؛ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسيتم القيام بجولات رقابية ميدانية مكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441
10:45 AM

استعدادًا للعيد.. الطائف تكمل جاهزية المسالخ وسط إجراءات احترازية مشددة

الأمانة ألزمت جميع المستثمرين بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع المرافق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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أكملت أمانة الطائف جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة الطائف، لاستقبال المواطنين والمقيمين ضمن إجراءات التخفيف عن الراغبين في ذبح أضحيتهم، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس وباء كورونا المستجد.

وأكد أمين محافظة الطائف المهندس محمد بن هميل آل هميل، جاهزية المسالخ الرئيسية التابعة لأمانة الطائف في استقبال المواطنين والمقيمين؛ مشيرًا إلى رفع درجات الاستعداد بجميع المسالخ الواقعة بنطاق المحافظة، ورفع طاقتها التشغيلية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وبروتوكولات التدابير الوقائية للنشاط، والمتضمنة وضع لوحات توعوية عن فيروس كورونا وطرق الوقاية منه يتم توزيعها على صالات استقبال الزبائن وبوابات دخول العاملين وكذلك عند مداخل تلك المسالخ.

وبيّن أنه تم إلزام مستثمري المسالخ بتكثيف عمليات تعقيم وتطهير جميع مرافق المسالخ، وقياس درجات الحرارة لجميع مرتادي المسالخ والعاملين بها، وتوفير المعقمات والماسكات والقفازات عند المداخل، ووضع ملصقات التباعد الجسدي داخل صالات انتظار المواطنين والمقيمين وخارج الصالات، وتوفير كراسي انتظار للجلوس خارج الصالات لإدخال مرتادي المسالخ على دفعات؛ مشيرًا إلى أن الأمانة ساهمت في استخدام التطبيقات الإلكترونية لتوصيل الذبائح للمنازل لتسهيل عملية شراء المذبوحات، والحد من كثافة المرتادين على المسالخ خلال فترة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه سيتم تكثيف الجولات الميدانية من قِبَل البلديات الفرعية وإدارة المسالخ وأسواق النفع العام على المطابخ التي يسمح لها سنويًّا بالذبح خلال أيام (10، 11، 12، 13) من شهر ذي الحجة للتأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط البلدية والاحترازات الصحية، وتطبيقها جميع الاشتراطات والتدابير الاحترازية الصادرة لمنع انتشار فيروس كورونا، مع توفير طبيب بيطري مؤهل للكشف على المذبوحات قبل وبعد الذبح، كما سيتم تكثيف الرقابة على أسواق الماشية وتوعية المستهلكين بضرورة الذبح بالمسالخ؛ لتجنب الأمراض التي تنقلها اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وسيتم القيام بجولات رقابية ميدانية مكثفة خلال فترة عيد الأضحى المبارك للتحقق من حسن الأداء ومجازاة المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات.

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