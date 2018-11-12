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"الأرصاد" تصدر تنبيهاً بهطول أمطار على الطائف .. و"المدني" يحذّر

تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تستمر للتاسعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف، والشفا، وقيا، وشقصان، ونمرة، وسبت الجارة، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر إلى التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون الأودية ومهابطها، وعدم استخدام الهاتف الجوّال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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"الأرصاد" تصدر تنبيهاً بهطول أمطار على الطائف .. و"المدني" يحذّر
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف، والشفا، وقيا، وشقصان، ونمرة، وسبت الجارة، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر إلى التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون الأودية ومهابطها، وعدم استخدام الهاتف الجوّال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
10:52 AM

"الأرصاد" تصدر تنبيهاً بهطول أمطار على الطائف .. و"المدني" يحذّر

تُصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تستمر للتاسعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً من هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على محافظة الطائف، والشفا، وقيا، وشقصان، ونمرة، وسبت الجارة، والأجزاء المجاورة لها، مشيرة إلى أن الحالة تستمر إلى التاسعة مساءً.

من جهتها، دعت إدارة الدفاع المدني بمحافظة الطائف، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون الأودية ومهابطها، وعدم استخدام الهاتف الجوّال لتجنب حوادث الصواعق، واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني www.998.gov.sa، أو على بوابة التوعية الوقائية، أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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