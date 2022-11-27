لاعب النصر "تاليسكا": لا علاقة لي بفسخ عقد حمدالله ورحيل المدرب

قاد فريقه لتخطي الأهلي.. وطالب بتخفيف الضغط عن ناديه

نفى لاعب الفريق الكروي الأول بنادي النصر البرازيلي"تاليسكا" وجود مشاكل إدارية داخل البيت النصراوي .



وقال "تاليسكا" في تصريحات للناقل الرسمي عقب الفوز على الأهلي: "أقولها بكل وضوح: لا توجد مشاكل في النصر، وعلى الإعلام أن يخف عنا الضغط بعدم تصوير وجود مشاكل في النادي. ونحن متكاتفون".



وعن رحيل حسين عبدالغني المدير التنفيذي، وإقالة البرتغالي بيدرو إيمانويل المدرب السابق، وفسخ عقد المغربي عبد الرزاق حمدالله، أجاب تاليسكا: "هذه الأمور إدارية؛ أنا لست موجودًا للحديث عن الإدارة، وليس لي علاقة بها؛ وأنا هنا لأعمل".



وأوضح "تاليسكا" أن فوز فريقه في مواجهة "الكلاسيكو" أمام الأهلي بسبب عودة الروح القتالية للفريق، مبينًا أن اللاعبين تمتعوا بروح المحاربين من أجل إسعاد الجماهير النصراوية.



وقاد"تاليسكا" فريقه إلى حسم مواجهة الكلاسيكو أمام الأهلي مضيفه بنتيجة 2-1، بتسجيله هدفين خلال المباراة التي جمعت الطرفين ضمن مباريات الجولة الـ13 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.