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"الشؤون الإسلامية" توزع 200 ألف مظلة شمسية على الحجاج

لتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في سياق دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وبناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها.

وتعمل الوزارة على توزيع ما يحتاج إليه الحجاج ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الشؤون الإسلامية" توزع 200 ألف مظلة شمسية على الحجاج
سبق

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في سياق دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وبناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها.

وتعمل الوزارة على توزيع ما يحتاج إليه الحجاج ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:16 PM
اخر تعديل
10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440
03:33 PM

"الشؤون الإسلامية" توزع 200 ألف مظلة شمسية على الحجاج

لتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
0
769

وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.

جاء ذلك في سياق دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وبناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها.

وتعمل الوزارة على توزيع ما يحتاج إليه الحجاج ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

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بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
31,660
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,657
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,653
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

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