وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة. جاء ذلك في سياق دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وبناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها. وتعمل الوزارة على توزيع ما يحتاج إليه الحجاج ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

"الشؤون الإسلامية" توزع 200 ألف مظلة شمسية على الحجاج وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2019-08-10 وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.



جاء ذلك في سياق دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وبناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها.



وتعمل الوزارة على توزيع ما يحتاج إليه الحجاج ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.

10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:16 PM

اخر تعديل 10 أغسطس 2019 - 9 ذو الحجة 1440 03:33 PM

"الشؤون الإسلامية" توزع 200 ألف مظلة شمسية على الحجاج لتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن





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وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 200 ألف مظلة شمسية على ضيوف الرحمن داخل المشاعر المقدسة.



جاء ذلك في سياق دورها التوعوي والوقائي الذي تقوم به لخدمة ضيوف بيت الله الحرام، وبناءً على توجيهات وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الذي وجه بتقديم كل سبل الراحة لضيوف الرحمن الذين قدموا من كافة مشارق الأرض ومغاربها.



وتعمل الوزارة على توزيع ما يحتاج إليه الحجاج ويعينهم على أداء مناسك الحج بيسر وسهولة.