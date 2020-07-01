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قطر: تسجيل 915 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وحالتي وفاة

ليبلغ إجمالي الحالات النشطة 12923.. وارتفاع عدد الضحايا إلى 115

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 915 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، ليبلغ إجمالي الحالات النشطة الحالية 12923.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالتي وفيات، ليرفع عدد الضحايا إلى 115 حالة.

وأضافت أنه تم شفاء 2401 حالة وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 83965 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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قطر: تسجيل 915 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وحالتي وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 915 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، ليبلغ إجمالي الحالات النشطة الحالية 12923.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالتي وفيات، ليرفع عدد الضحايا إلى 115 حالة.

وأضافت أنه تم شفاء 2401 حالة وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 83965 حالة.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
05:38 PM

قطر: تسجيل 915 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا وحالتي وفاة

ليبلغ إجمالي الحالات النشطة 12923.. وارتفاع عدد الضحايا إلى 115

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في قطر عن تسجيل 915 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا /كوفيد-19/، ليبلغ إجمالي الحالات النشطة الحالية 12923.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل حالتي وفيات، ليرفع عدد الضحايا إلى 115 حالة.

وأضافت أنه تم شفاء 2401 حالة وذلك في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة، ليصل إجمالي عدد المتعافين من المرض في قطر إلى 83965 حالة.

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