ملاسنة وتبعها عراك.. مشاجرة بين شاب وموظفة مطعم بجازان.. والأمن يتدخل

حاول خنقها عندما منعته من الخروج

كشفت مصادر "سبق" أن الجهات الأمنية بمنطقة جازان تُجري تحقيقاتها في قضية مشاجرة، جمعت بين موظفة وشاب في مطعم بمدينة جيزان؛ وذلك بعد ملاسنة بينهما.

ووفقًا لمصادر "سبق" فإن مقطع الفيديو المتداول، الذي اطلعت عليه "سبق"، كشف عن مشاجرة بين موظفة المطعم والشخص، وبدأ هو بضرب الموظفة في يدها بعد الملاسنة، ثم تبادلا الضربات، قبل أن ينهال عليها ضربًا، ويحاول خنقها عندما منعته من محاولة الفرار حينما كانت تحاول إجراء الاتصال من هاتفها.

وبيَّنت المصادر أن الجهات المعنية تلقت البلاغ عن الواقعة، وبدأت اتخاذ إجراءاتها على الفور.