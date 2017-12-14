النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عبد المجيد تبون" رئيساً للجزائر بحصوله على 58.15 % من الأصوات

"شرفي" يعلن النتائج الأولية في مؤتمر صحفي

أعلن رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية" محمد شرفي، فوز عبدالمجيد تبون بمنصب الرئاسة من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"شرفي" أعلن فيه النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية: نهنئ الشعب والجيش والأمن لمساهمتهم بإنجاح الانتخابات.
وتابع "شرفي" القول: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.33 بالمئة داخل وخارج الوطن.
وقال في تصريح لرئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي للتلفزيون الرسمي، وقال شرفي، إن "نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي على المستوى الوطني قدرت بـ41.14 بالمئة، بينما سجلت نسبة التصويت لدى الجالية بالخارج 8.72 بالمئة، لتستقر النسبة الأولية الإجمالية للتصويت في الداخل والخارج عند 39.93 بالمئة".
وأعلن رئيس سلطة الانتخابات أن أزيد من تسعة ملايين ناخب جزائري شاركوا في الاقتراع من أصل 24.5 مليون، لافتًا إلى أن الإعلان عن النتائج الرسمية، سيتم خلال مؤتمر صحفي الجمعة.
وأوضحت سلطة الانتخابات في بيان لها، أنه "سيتم اليوم الجمعة عند الساعة 11 صباحًا عقد ندوة صحفية، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالمركز الدولي للمؤتمرات".

عبدالمجيد تبون الانتخابات الجزائرية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"عبد المجيد تبون" رئيساً للجزائر بحصوله على 58.15 % من الأصوات
سبق

أعلن رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية" محمد شرفي، فوز عبدالمجيد تبون بمنصب الرئاسة من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"شرفي" أعلن فيه النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية: نهنئ الشعب والجيش والأمن لمساهمتهم بإنجاح الانتخابات.
وتابع "شرفي" القول: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.33 بالمئة داخل وخارج الوطن.
وقال في تصريح لرئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي للتلفزيون الرسمي، وقال شرفي، إن "نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي على المستوى الوطني قدرت بـ41.14 بالمئة، بينما سجلت نسبة التصويت لدى الجالية بالخارج 8.72 بالمئة، لتستقر النسبة الأولية الإجمالية للتصويت في الداخل والخارج عند 39.93 بالمئة".
وأعلن رئيس سلطة الانتخابات أن أزيد من تسعة ملايين ناخب جزائري شاركوا في الاقتراع من أصل 24.5 مليون، لافتًا إلى أن الإعلان عن النتائج الرسمية، سيتم خلال مؤتمر صحفي الجمعة.
وأوضحت سلطة الانتخابات في بيان لها، أنه "سيتم اليوم الجمعة عند الساعة 11 صباحًا عقد ندوة صحفية، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالمركز الدولي للمؤتمرات".

13 ديسمبر 2019 - 16 ربيع الآخر 1441
02:25 PM

"عبد المجيد تبون" رئيساً للجزائر بحصوله على 58.15 % من الأصوات

"شرفي" يعلن النتائج الأولية في مؤتمر صحفي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
3,186

أعلن رئيس "السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية" محمد شرفي، فوز عبدالمجيد تبون بمنصب الرئاسة من الدور الأول بحصوله على 58.15 بالمئة من الأصوات، جاء ذلك في مؤتمر صحفي لـ"شرفي" أعلن فيه النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية.
وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات الجزائرية: نهنئ الشعب والجيش والأمن لمساهمتهم بإنجاح الانتخابات.
وتابع "شرفي" القول: نسبة التصويت في الانتخابات الرئاسية بلغت 39.33 بالمئة داخل وخارج الوطن.
وقال في تصريح لرئيس سلطة الانتخابات محمد شرفي للتلفزيون الرسمي، وقال شرفي، إن "نسبة المشاركة في الاقتراع الرئاسي على المستوى الوطني قدرت بـ41.14 بالمئة، بينما سجلت نسبة التصويت لدى الجالية بالخارج 8.72 بالمئة، لتستقر النسبة الأولية الإجمالية للتصويت في الداخل والخارج عند 39.93 بالمئة".
وأعلن رئيس سلطة الانتخابات أن أزيد من تسعة ملايين ناخب جزائري شاركوا في الاقتراع من أصل 24.5 مليون، لافتًا إلى أن الإعلان عن النتائج الرسمية، سيتم خلال مؤتمر صحفي الجمعة.
وأوضحت سلطة الانتخابات في بيان لها، أنه "سيتم اليوم الجمعة عند الساعة 11 صباحًا عقد ندوة صحفية، للإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية بالمركز الدولي للمؤتمرات".

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,193
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,191
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,560
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,974

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان
أمهات يبحثن عن اهتمام!!

أمهات يبحثن عن اهتمام!!

صالح مطر الغامدي
الميزانية والرؤية

الميزانية والرؤية

سارة عفتان
اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

اختبار القدرات وإرهاق الطلاب والطالبات

عبدالرحمن المرشد
الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

الشتاء.. ومخيمات الثمامة..!

ماجد الحربي
المستقبل للهندي

المستقبل للهندي

بدر الغامدي
التناغم في بيئات العمل

التناغم في بيئات العمل

منى الرشيدي
أنا أُم فاشلة!

أنا أُم فاشلة!

مها عبدالله الحقباني
هل سقط احتجاج الاتحاد؟

هل سقط احتجاج الاتحاد؟

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة