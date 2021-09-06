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بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير"

بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالي كابل

نشر مسلحو طالبان مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سيطرة مقاتلي طالبان على ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود، والد زعيم المقاومة الحالي. بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالي كابل، مدينة بازارك.
وفي عام 1996 قاد الراحل أحمد شاه مسعود (الملقب أسد بنجشير) التحالف الشمالي - تحالف أمراء الحرب في شمال أفغانستان ضد طالبان. وفي عام 2001، تم اغتياله من قبل مسلحين متنكرين كصحفيين.
وكانت حركة طالبان أعلنت الاستيلاء على ولاية بنجشير، كما وردت أنباء عن فرار قائدي المقاومة أمر الله صالح وأحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود).
فيما أكدت حركة المقاومة أن أحمد مسعود الابن بخير وموجود في الولاية، وأن المقاومة مستمرة في القتال ضد مسلحي طالبان.

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بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير"
سبق

نشر مسلحو طالبان مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سيطرة مقاتلي طالبان على ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود، والد زعيم المقاومة الحالي. بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالي كابل، مدينة بازارك.
وفي عام 1996 قاد الراحل أحمد شاه مسعود (الملقب أسد بنجشير) التحالف الشمالي - تحالف أمراء الحرب في شمال أفغانستان ضد طالبان. وفي عام 2001، تم اغتياله من قبل مسلحين متنكرين كصحفيين.
وكانت حركة طالبان أعلنت الاستيلاء على ولاية بنجشير، كما وردت أنباء عن فرار قائدي المقاومة أمر الله صالح وأحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود).
فيما أكدت حركة المقاومة أن أحمد مسعود الابن بخير وموجود في الولاية، وأن المقاومة مستمرة في القتال ضد مسلحي طالبان.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443
04:34 PM

بالفيديو.. مسلحو طالبان يسيطرون على ضريح "أسد بنجشير"

بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالي كابل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر مسلحو طالبان مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر سيطرة مقاتلي طالبان على ضريح "أسد بنجشير" أحمد شاه مسعود، والد زعيم المقاومة الحالي. بالقرب من عاصمة ولاية بنجشير بشمالي كابل، مدينة بازارك.
وفي عام 1996 قاد الراحل أحمد شاه مسعود (الملقب أسد بنجشير) التحالف الشمالي - تحالف أمراء الحرب في شمال أفغانستان ضد طالبان. وفي عام 2001، تم اغتياله من قبل مسلحين متنكرين كصحفيين.
وكانت حركة طالبان أعلنت الاستيلاء على ولاية بنجشير، كما وردت أنباء عن فرار قائدي المقاومة أمر الله صالح وأحمد مسعود (نجل أحمد شاه مسعود).
فيما أكدت حركة المقاومة أن أحمد مسعود الابن بخير وموجود في الولاية، وأن المقاومة مستمرة في القتال ضد مسلحي طالبان.

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