شاهد.. معلم يترجم نجاح المملكة في التحول الإلكتروني بتوثيق التجارب الناجحة

قال إن الرؤية الاستباقية للقيادة جعلت التعلم عن بعد بديلاً في ظل جائحة كورونا

استطاع مُعلم بثانوية عمرو بن العاص في وادي الدواسر، توثيق مشهد التعليم عن بعد بأطرافه المتكاملة بالمملكة؛ في صورة مشرفة تعكس قوة الدولة وأجهزتها في التحول الإلكتروني والتعامل معه في ظل الظروف الراهنة من جائحة كورونا.

وتفصيلاً، أظهرت مشاركة المعلم "محمد بن قبلان الحزيمي" في مسابقة التعليم على مستوى المملكة، حس المسؤولية لدعم جهود الدولة في استمرار الرسالة التعليمية حباً في وطنه وحضارته ورقية، كما بينت المشاركة علاقة الطلاب الحميمية واندماجهم في المنصة الإلكترونية متحدين كل الظروف لصنع تجربة ناجحة".

وأكد "الحزيمي" لـ "سبق" أن الرؤية الاستباقية والجهود العظيمة لقيادتنا الرشيدة التي جعلت من التعلم عن بُعد بديلاً استراتيجياً في مواجهة هذه الظروف الصحية الطارئة، هو ما دعاه لترجمة هذا العمل المرئي الذي دمج ما بين المشرف التربوي والمعلم والطالب والقائد وولي الأمر من خلال نظام موحد يختصر كافة مكتسبات التعليم بما يحقق السلامة للجميع بشكل عام".

وأشار "الحزيمي" أن توثيق هذه التجارب جاءت بجهد شخصي منه وبمشاركة ٨ طلاب حيث تم تصويره في أماكن داخل وخارج المحافظة، ليعبروا بذلك عن تفاعلهم مع هذا المشروع التقني الأساسي لجهود الدولة ونجاحها في استمرار التعليم الإلكتروني كوقاية صحية لمواطنيها وما قابله من جهود مذهلة من شعب جبار انطلق لأبعاد وآفاق نحو تمكين مملكة علمية حضارية مدعمة بكل القوى التقنية".