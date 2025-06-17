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الكويت.. 575 إصابة جديدة بكورونا.. و3 حالات وفاة

ارتفاع عدد المصابين إلى 37533 والوفيات إلى 306

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 575 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 37533 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 306 حالات.

ووفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح "السند" أن حالات الاصابة الـ575 السابقة تضمنت (317 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 55.13% و(258 حالة لغير الكويتيين) بنسبة بلغت 44.68%.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت.. 575 إصابة جديدة بكورونا.. و3 حالات وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 575 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 37533 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 306 حالات.

ووفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح "السند" أن حالات الاصابة الـ575 السابقة تضمنت (317 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 55.13% و(258 حالة لغير الكويتيين) بنسبة بلغت 44.68%.

17 يونيو 2020 - 25 شوّال 1441
03:00 PM

الكويت.. 575 إصابة جديدة بكورونا.. و3 حالات وفاة

ارتفاع عدد المصابين إلى 37533 والوفيات إلى 306

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صحيفة سبق الإلكترونية - الكويت
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 575 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 37533 حالة، في حين تم تسجيل 3 حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 306 حالات.

ووفق صحيفة "الأنباء" الكويتية، قال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحافي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح "السند" أن حالات الاصابة الـ575 السابقة تضمنت (317 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 55.13% و(258 حالة لغير الكويتيين) بنسبة بلغت 44.68%.

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