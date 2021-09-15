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"شرطة الرياض": القبض على شخص اعتدى على امرأة بمحافظة الخرج

إجراءات الاستدلال الأولية بيَّنت أنه نتيجة خلاف عائلي.. وأُحيل للنيابة العامة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأفاد بأنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه نتيجة خلاف عائلي مع زوجته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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"شرطة الرياض": القبض على شخص اعتدى على امرأة بمحافظة الخرج
سبق

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأفاد بأنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه نتيجة خلاف عائلي مع زوجته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
11:38 PM
اخر تعديل
16 سبتمبر 2021 - 9 صفر 1443
03:32 PM

"شرطة الرياض": القبض على شخص اعتدى على امرأة بمحافظة الخرج

إجراءات الاستدلال الأولية بيَّنت أنه نتيجة خلاف عائلي.. وأُحيل للنيابة العامة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
2
8,153

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه اعتداء رجل على امرأة بأحد المرافق العامة بمحافظة الخرج، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكّن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأفاد بأنه تبين من إجراءات الاستدلال الأولية أنه نتيجة خلاف عائلي مع زوجته، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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