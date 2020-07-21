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بعد قمة عسيرة .. خطة أوروبية لإنقاذ الاقتصاد من مخالب "كورونا"

تتكلف 750 مليار يورو وتستغرق 7 سنوات

أبرم قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تاريخيًا بشأن خطة حوافز ضخمة لاقتصاداتهم، التي تضررت من جائحة كورونا في الساعات الأولى من اليوم (الثلاثاء) بعد قمة عسيرة استمرت لنحو خمسة أيام.

ويأمل القادة في أن يساعد صندوق التعافي البالغ حجمه 750 مليار يورو (857.33 مليار دولار) والميزانية المرتبطة به البالغ حجمها 1.1 تريليون يورو لأعوام 2021-2027 في إصلاح أكبر ركود للقارة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في توقف الاقتصادات.

ويمهد الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لجمع مليارات اليورو من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27، وذلك في تضامن غير مسبوق في نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي، وفقًا لـ"رويترز".

وحذر الكثيرون من أن فشل الاتفاق في ظل جائحة فيروس كورونا كان سيضع استمرار التكتل محل شك شديد بعد سنوات من أزمة اقتصادية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.

ودفعت أنباء الاتفاق أسواق الأسهم في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي للصعود عند الفتح اليوم، كما لامس اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1470 دولارًا.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بعد قمة عسيرة .. خطة أوروبية لإنقاذ الاقتصاد من مخالب "كورونا"
سبق

أبرم قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تاريخيًا بشأن خطة حوافز ضخمة لاقتصاداتهم، التي تضررت من جائحة كورونا في الساعات الأولى من اليوم (الثلاثاء) بعد قمة عسيرة استمرت لنحو خمسة أيام.

ويأمل القادة في أن يساعد صندوق التعافي البالغ حجمه 750 مليار يورو (857.33 مليار دولار) والميزانية المرتبطة به البالغ حجمها 1.1 تريليون يورو لأعوام 2021-2027 في إصلاح أكبر ركود للقارة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في توقف الاقتصادات.

ويمهد الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لجمع مليارات اليورو من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27، وذلك في تضامن غير مسبوق في نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي، وفقًا لـ"رويترز".

وحذر الكثيرون من أن فشل الاتفاق في ظل جائحة فيروس كورونا كان سيضع استمرار التكتل محل شك شديد بعد سنوات من أزمة اقتصادية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.

ودفعت أنباء الاتفاق أسواق الأسهم في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي للصعود عند الفتح اليوم، كما لامس اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1470 دولارًا.

21 يوليو 2020 - 30 ذو القعدة 1441
09:27 PM

بعد قمة عسيرة .. خطة أوروبية لإنقاذ الاقتصاد من مخالب "كورونا"

تتكلف 750 مليار يورو وتستغرق 7 سنوات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أبرم قادة الاتحاد الأوروبي اتفاقًا تاريخيًا بشأن خطة حوافز ضخمة لاقتصاداتهم، التي تضررت من جائحة كورونا في الساعات الأولى من اليوم (الثلاثاء) بعد قمة عسيرة استمرت لنحو خمسة أيام.

ويأمل القادة في أن يساعد صندوق التعافي البالغ حجمه 750 مليار يورو (857.33 مليار دولار) والميزانية المرتبطة به البالغ حجمها 1.1 تريليون يورو لأعوام 2021-2027 في إصلاح أكبر ركود للقارة منذ الحرب العالمية الثانية، بعد أن تسبب تفشي فيروس كورونا في توقف الاقتصادات.

ويمهد الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، لجمع مليارات اليورو من أسواق المال بالنيابة عن الدول الأعضاء البالغ عددها 27، وذلك في تضامن غير مسبوق في نحو سبعة عقود من التكامل الأوروبي، وفقًا لـ"رويترز".

وحذر الكثيرون من أن فشل الاتفاق في ظل جائحة فيروس كورونا كان سيضع استمرار التكتل محل شك شديد بعد سنوات من أزمة اقتصادية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة.

ودفعت أنباء الاتفاق أسواق الأسهم في شتى أنحاء الاتحاد الأوروبي للصعود عند الفتح اليوم، كما لامس اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1470 دولارًا.

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