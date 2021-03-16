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وفد من "إرواء" يزور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

للتعريف بخدمات الجمعية والفئات التي تستهدفها

زارت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم.

جاء ذلك للتعريف بخدمات الجمعية والفئات التي تستهدفها، وبحل سبل التعاون بين "إرواء" والمؤسسة العامة لتحلية المياه.

وقدم رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن الموسى شكره وتقديره للمحافظ إتاحة الفرصة للتعريف بالجمعية. وقال: "ولله الحمد دولتنا ورجالها أكبر الداعمين للقطاع الثالث، وزيارتنا اليوم حققت مكتسبات كبيرة؛ لما لقيناه من دعم وكلمات تشجيعية تحفزنا لبذل المزيد من العطاء لتقديم الخدمات التي تقوم عليها الجمعية".

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من 133 ألف نسمة، بطاقة إنتاجية تقدر بـ11.200 متر مكعب.

وأشار "الموسى" في ختام حديثه إلى أن الجمعية تتكامل جهودها مع الخدمات الحكومية في ظغيصال خدمات المياه الصالحة للشرب لمناطق الاحتياج.

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وفد من "إرواء" يزور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة
سبق

زارت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم.

جاء ذلك للتعريف بخدمات الجمعية والفئات التي تستهدفها، وبحل سبل التعاون بين "إرواء" والمؤسسة العامة لتحلية المياه.

وقدم رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن الموسى شكره وتقديره للمحافظ إتاحة الفرصة للتعريف بالجمعية. وقال: "ولله الحمد دولتنا ورجالها أكبر الداعمين للقطاع الثالث، وزيارتنا اليوم حققت مكتسبات كبيرة؛ لما لقيناه من دعم وكلمات تشجيعية تحفزنا لبذل المزيد من العطاء لتقديم الخدمات التي تقوم عليها الجمعية".

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من 133 ألف نسمة، بطاقة إنتاجية تقدر بـ11.200 متر مكعب.

وأشار "الموسى" في ختام حديثه إلى أن الجمعية تتكامل جهودها مع الخدمات الحكومية في ظغيصال خدمات المياه الصالحة للشرب لمناطق الاحتياج.

16 مارس 2021 - 3 شعبان 1442
05:57 PM

وفد من "إرواء" يزور محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة

للتعريف بخدمات الجمعية والفئات التي تستهدفها

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نافل السبيعي - الرياض
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زارت الجمعية الخيرية لخدمات المياه الصالحة للشرب "إرواء"، ممثلة في أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، المهندس عبد الله بن إبراهيم العبد الكريم.

جاء ذلك للتعريف بخدمات الجمعية والفئات التي تستهدفها، وبحل سبل التعاون بين "إرواء" والمؤسسة العامة لتحلية المياه.

وقدم رئيس مجلس الإدارة عبد الرحمن الموسى شكره وتقديره للمحافظ إتاحة الفرصة للتعريف بالجمعية. وقال: "ولله الحمد دولتنا ورجالها أكبر الداعمين للقطاع الثالث، وزيارتنا اليوم حققت مكتسبات كبيرة؛ لما لقيناه من دعم وكلمات تشجيعية تحفزنا لبذل المزيد من العطاء لتقديم الخدمات التي تقوم عليها الجمعية".

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن الجمعية تقدم خدماتها لأكثر من 133 ألف نسمة، بطاقة إنتاجية تقدر بـ11.200 متر مكعب.

وأشار "الموسى" في ختام حديثه إلى أن الجمعية تتكامل جهودها مع الخدمات الحكومية في ظغيصال خدمات المياه الصالحة للشرب لمناطق الاحتياج.

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