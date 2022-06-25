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"العدل": 13600 عملية تحقق إلكتروني من الصك العقاري خلال 3 أشهر

تهدف الخدمة إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين وتيسير التعاملات العقارية

أسهمت خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري التي أطلقتها وزارة العدل، في توفير الوقت والجهد على أكثر من 13600 شخص استفادوا من الخدمة منذ تدشينها على موقع الوزارة قبل ثلاثة أشهر، دون الحاجة لعناء الذهاب إلى كتابات العدل.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبات الإلكترونية للإفراغ العقاري، بلغت 3409 طلبات، مقابل 8776 لطلبات تحديث الصك العقاري، إضافة إلى 3754 طلبًا لإصدار صك بدل مفقود أو تالف.

وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بالصك الإلكتروني بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة وبدون مقابل؛ مما يوفر الجهد والوقت.

ودشنت وزارة العدل قائمة من الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع العام الجاري.

ويمكن الاستفادة من خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري عبر أربع خطوات، تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيرًا اختيار التحقق من الصك العقاري، من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه.

وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة؛ حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عددًا من الخدمات الإلكترونية منها خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري؛ الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.

ودشنت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني؛ حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيًّا مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.

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"العدل": 13600 عملية تحقق إلكتروني من الصك العقاري خلال 3 أشهر
سبق

أسهمت خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري التي أطلقتها وزارة العدل، في توفير الوقت والجهد على أكثر من 13600 شخص استفادوا من الخدمة منذ تدشينها على موقع الوزارة قبل ثلاثة أشهر، دون الحاجة لعناء الذهاب إلى كتابات العدل.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبات الإلكترونية للإفراغ العقاري، بلغت 3409 طلبات، مقابل 8776 لطلبات تحديث الصك العقاري، إضافة إلى 3754 طلبًا لإصدار صك بدل مفقود أو تالف.

وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بالصك الإلكتروني بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة وبدون مقابل؛ مما يوفر الجهد والوقت.

ودشنت وزارة العدل قائمة من الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع العام الجاري.

ويمكن الاستفادة من خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري عبر أربع خطوات، تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيرًا اختيار التحقق من الصك العقاري، من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه.

وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة؛ حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عددًا من الخدمات الإلكترونية منها خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري؛ الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.

ودشنت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني؛ حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيًّا مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.

25 يونيو 2019 - 22 شوّال 1440
02:01 PM

"العدل": 13600 عملية تحقق إلكتروني من الصك العقاري خلال 3 أشهر

تهدف الخدمة إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين وتيسير التعاملات العقارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسهمت خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري التي أطلقتها وزارة العدل، في توفير الوقت والجهد على أكثر من 13600 شخص استفادوا من الخدمة منذ تدشينها على موقع الوزارة قبل ثلاثة أشهر، دون الحاجة لعناء الذهاب إلى كتابات العدل.

وأوضحت الوزارة، أن عدد الطلبات الإلكترونية للإفراغ العقاري، بلغت 3409 طلبات، مقابل 8776 لطلبات تحديث الصك العقاري، إضافة إلى 3754 طلبًا لإصدار صك بدل مفقود أو تالف.

وتضمن وزارة العدل للمستفيد إمكانية نقل ملكية عقاره بالصك الإلكتروني بوقت لا يتجاوز 60 دقيقة وبدون مقابل؛ مما يوفر الجهد والوقت.

ودشنت وزارة العدل قائمة من الخدمات التي تغني المستفيدين عن زيارة كتابات العدل، بعد التحول الرقمي في التوثيق الذي أعلنه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني مطلع العام الجاري.

ويمكن الاستفادة من خدمة التحقق الإلكتروني من الصك العقاري عبر أربع خطوات، تتمثل في الدخول إلى بوابة وزارة العدل www.moj.gov.sa، ثم الخدمات الإلكترونية، ثم كتابات العدل، وأخيرًا اختيار التحقق من الصك العقاري، من خلال إدخال رقم الصك وتاريخه.

وتهدف الخدمة المتاحة للجميع، إلى حفظ وقت وحقوق المستفيدين، وتيسير التعاملات العقارية، إضافة إلى تقديم المعلومات بأعلى دقة؛ حيث أصبح بمقدور المستفيد التحقق من صحة وفعالية الصك قبل الحضور لكتابة العدل.

وتأتي الخدمة في ظل إتاحة وزارة العدل عبر بوابتها الإلكترونية صفحة موحدة لخدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري، التي تقدم عددًا من الخدمات الإلكترونية منها خدمة التقدم بطلب إلكتروني للإفراغ العقاري؛ الأمر الذي يختصر نحو 70% من الإجراءات؛ ليتجه المستفيد بعدها مباشرة لكاتب العدل لإكمال المبايعة.

ودشنت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني؛ حيث يتم رفع الطلب بصورة الصك إلكترونيًّا مع الوثائق الأخرى، وعند اكتمال الطلب يتم إرسال رسالة للمستفيد لاستلام صكه الإلكتروني.

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