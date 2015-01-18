رابطة العالم الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي ضد مطار أبوظبي

أكدت دعمها للإمارات ضد كل من يهدد أمنها واستقرارها

‬ أدانت رابطة العالم الإسلامي الهجومَ الإرهابيَّ الذي استهدف مطار أبوظبي الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأوقع خسائر بشريةً وماديةً ذهبت ضحية هذه المجازفة الإرهابية.

وأكدت الرابطة باسم أمينها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، وباسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها العالمية؛ وقوفها التامّ مع دولة الإمارات ضدّ كلّ من يهدد أمنها واستقرارها ولاسيما مليشيات الحوثي الإجرامية التي ما فتئت تواصل في غمرة هزائمها وافتضاح مآربها الرهانَ اليائسَ على مجازفاتها الإرهابية، منتهكةً الحرمات الدينية والقوانين والمبادئ الدولية مدفوعة بنزعة الشر الطائفية.

وسأل الأمين العام المولى جل وعلا أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ويعجل بشفاء المصابين، مع أحرّ التعازي وأصدق المواساة لذوي المتوفين والمصابين وللأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة.