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شاهد .. بلدية الشرائع تصادر مواد غذائية وتغلق محلاً شهيراً لبيع العصير

عمالة شغلت سكنها لإعداد وجبات مخالفة للاشتراطات الصحية

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية أحد أشهر المحلات لبيع العصيرات والكافتيريا في الشرائع بعد جولة مفاجئة على المحل.

وبحسب معلومات "سبق" فإن إحدى جولات المراقبة المستمرة من قبل بلدية الشرائع الفرعية على أحد المحال الشهيرة لبيع العصيرات والسندويتشات في نطاق بلدية الشرائع رصدت في مقر سكن العمال الواقع في أحد المباني السكنية قيام مجموعة منهم بإعداد وتحضير الوجبات في مكان يفتقر لأقل الاشتراطات الصحية.

كما تقوم العمالة بإعداد وتقطيع اللحم والمواد الغذائية على الأرضية مباشرة وقيامهم بالتدخين وعدم ارتداء قفازات مما يشكل خطراً على الصحة العامة.

على الفور تم إغلاق الموقع ومصادرة أكثر من ألف كيلو مواد غذائية وإغلاق المستودع والبوفيه وتطبيق الجزاءات في مثل هذه الحالات.

أمانة العاصمة المقدسة بلدية الشرائع

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. بلدية الشرائع تصادر مواد غذائية وتغلق محلاً شهيراً لبيع العصير
سبق

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية أحد أشهر المحلات لبيع العصيرات والكافتيريا في الشرائع بعد جولة مفاجئة على المحل.

وبحسب معلومات "سبق" فإن إحدى جولات المراقبة المستمرة من قبل بلدية الشرائع الفرعية على أحد المحال الشهيرة لبيع العصيرات والسندويتشات في نطاق بلدية الشرائع رصدت في مقر سكن العمال الواقع في أحد المباني السكنية قيام مجموعة منهم بإعداد وتحضير الوجبات في مكان يفتقر لأقل الاشتراطات الصحية.

كما تقوم العمالة بإعداد وتقطيع اللحم والمواد الغذائية على الأرضية مباشرة وقيامهم بالتدخين وعدم ارتداء قفازات مما يشكل خطراً على الصحة العامة.

على الفور تم إغلاق الموقع ومصادرة أكثر من ألف كيلو مواد غذائية وإغلاق المستودع والبوفيه وتطبيق الجزاءات في مثل هذه الحالات.

22 يناير 2021 - 9 جمادى الآخر 1442
11:51 PM

شاهد .. بلدية الشرائع تصادر مواد غذائية وتغلق محلاً شهيراً لبيع العصير

عمالة شغلت سكنها لإعداد وجبات مخالفة للاشتراطات الصحية

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
4
2,248

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية أحد أشهر المحلات لبيع العصيرات والكافتيريا في الشرائع بعد جولة مفاجئة على المحل.

وبحسب معلومات "سبق" فإن إحدى جولات المراقبة المستمرة من قبل بلدية الشرائع الفرعية على أحد المحال الشهيرة لبيع العصيرات والسندويتشات في نطاق بلدية الشرائع رصدت في مقر سكن العمال الواقع في أحد المباني السكنية قيام مجموعة منهم بإعداد وتحضير الوجبات في مكان يفتقر لأقل الاشتراطات الصحية.

كما تقوم العمالة بإعداد وتقطيع اللحم والمواد الغذائية على الأرضية مباشرة وقيامهم بالتدخين وعدم ارتداء قفازات مما يشكل خطراً على الصحة العامة.

على الفور تم إغلاق الموقع ومصادرة أكثر من ألف كيلو مواد غذائية وإغلاق المستودع والبوفيه وتطبيق الجزاءات في مثل هذه الحالات.

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