شاهد .. بلدية الشرائع تصادر مواد غذائية وتغلق محلاً شهيراً لبيع العصير

عمالة شغلت سكنها لإعداد وجبات مخالفة للاشتراطات الصحية

أغلقت بلدية الشرائع الفرعية أحد أشهر المحلات لبيع العصيرات والكافتيريا في الشرائع بعد جولة مفاجئة على المحل.



وبحسب معلومات "سبق" فإن إحدى جولات المراقبة المستمرة من قبل بلدية الشرائع الفرعية على أحد المحال الشهيرة لبيع العصيرات والسندويتشات في نطاق بلدية الشرائع رصدت في مقر سكن العمال الواقع في أحد المباني السكنية قيام مجموعة منهم بإعداد وتحضير الوجبات في مكان يفتقر لأقل الاشتراطات الصحية.



كما تقوم العمالة بإعداد وتقطيع اللحم والمواد الغذائية على الأرضية مباشرة وقيامهم بالتدخين وعدم ارتداء قفازات مما يشكل خطراً على الصحة العامة.



على الفور تم إغلاق الموقع ومصادرة أكثر من ألف كيلو مواد غذائية وإغلاق المستودع والبوفيه وتطبيق الجزاءات في مثل هذه الحالات.

