حزب "بايدن" يفشل في السيطرة على مجلس الشيوخ

الجمهوريون فازوا بأغلبية المقاعد

بدا أن حملة الديمقراطيين للفوز بالسيطرة على مجلس الشيوخ الأمريكي باءت بالفشل، حيث حصل الديمقراطيون على مقعد واحد فقط يسيطر عليه الجمهوريون، بينما ظلت ستة سباقات أخرى دون حسم في وقت مبكر اليوم الأربعاء.

وهزم الديمقراطيون السناتور الجمهوري كوري غاردنر من كولورادو، ومارثا ماكسالي من أريزونا، لكنهم فقدوا مقعد ألاباما، الذي كان يشغله السناتور الديمقراطي دوج جونز، وفقاً لـ"رويترز".

للفوز بالأغلبية في مجلس الشيوخ، سيحتاج الديمقراطيون إلى اختيار ثلاثة مقاعد جمهوريين إذا تم انتخاب المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن رئيساً والسناتور كامالا هاريس يفوز بالتصويت كنائب للرئيس، لكن طريق الديمقراطيين إلى النصر تقلص بشكل حاد مع تدفق النتائج، وقد لا تكون النتيجة النهائية معروفة لأيام، وفي بعض الحالات لشهور.

ويشغل الجمهوريون الآن أغلبية 53-47 مقعداً في مجلس الشيوخ، كان من المتوقع أن يحتفظ الديمقراطيون بالسيطرة على 435 مقعداً في مجلس النواب.