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بالصور أمطار الخير تجلب "لوغانو" الإيطالية إلى الزلفي .. شاهد التفاصيل

تتكوّنان في فصلَي الشتاء والربيع .. يقصدهما محبو التخييم والشواء

تُوجد بحيرة لوغانو على الحدود الإيطالية السويسرية تشتهر بهدوئها ومناظرها الخلابة والفريدة، وتتكوَّن فور تكوُّن الثلوج وذوبانها، وهي بحيرة موسمية إيطالية، وتشبهها في التكوين بحيرة رائعة ترتوي شتاءً بماء الأمطار وفيض الأودية والشعاب وهطول أمطار الخير على محافظة الزلفي التي تبعد ما يقارب 300 كم عن الرياض، وما حولها؛ ما أدّى إلى ظهور وبزوغ بحيرة الزلفي الشهيرة ببحيرة الكسر وسط الصحراء، وظهرت كالواحة المائية أمدت الرمال بجمال استثنائي لمسافة تزيد على ثلاثة كيلو مترات؛ ما شجّع الأهالي على الزيارة والتمتع بالمواقع المزيَّنة بأمطار السماء، وأصبحت مقصداً لآلاف المتنزهين؛ حيث ظهرت البحيرة وقد امتلأت بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الماضية.

وأصبحت البحيرة مقصداً للزوّار والأهالي والمقيمين؛ إضافة إلى أنها أصبحت أحد أهم معالم محافظة الزلفي الشتوية، تتميز البحيرة بمسافة كبيرة تسمح بوجود المتنزهين ومحبي التخييم والشواء.

الرئيسية/ سياحة / وجهات داخلية

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بالصور أمطار الخير تجلب "لوغانو" الإيطالية إلى الزلفي .. شاهد التفاصيل
سبق

تُوجد بحيرة لوغانو على الحدود الإيطالية السويسرية تشتهر بهدوئها ومناظرها الخلابة والفريدة، وتتكوَّن فور تكوُّن الثلوج وذوبانها، وهي بحيرة موسمية إيطالية، وتشبهها في التكوين بحيرة رائعة ترتوي شتاءً بماء الأمطار وفيض الأودية والشعاب وهطول أمطار الخير على محافظة الزلفي التي تبعد ما يقارب 300 كم عن الرياض، وما حولها؛ ما أدّى إلى ظهور وبزوغ بحيرة الزلفي الشهيرة ببحيرة الكسر وسط الصحراء، وظهرت كالواحة المائية أمدت الرمال بجمال استثنائي لمسافة تزيد على ثلاثة كيلو مترات؛ ما شجّع الأهالي على الزيارة والتمتع بالمواقع المزيَّنة بأمطار السماء، وأصبحت مقصداً لآلاف المتنزهين؛ حيث ظهرت البحيرة وقد امتلأت بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الماضية.

وأصبحت البحيرة مقصداً للزوّار والأهالي والمقيمين؛ إضافة إلى أنها أصبحت أحد أهم معالم محافظة الزلفي الشتوية، تتميز البحيرة بمسافة كبيرة تسمح بوجود المتنزهين ومحبي التخييم والشواء.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
01:50 PM

بالصور أمطار الخير تجلب "لوغانو" الإيطالية إلى الزلفي .. شاهد التفاصيل

تتكوّنان في فصلَي الشتاء والربيع .. يقصدهما محبو التخييم والشواء

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خالد خليل - الرياض
6
12,294

تُوجد بحيرة لوغانو على الحدود الإيطالية السويسرية تشتهر بهدوئها ومناظرها الخلابة والفريدة، وتتكوَّن فور تكوُّن الثلوج وذوبانها، وهي بحيرة موسمية إيطالية، وتشبهها في التكوين بحيرة رائعة ترتوي شتاءً بماء الأمطار وفيض الأودية والشعاب وهطول أمطار الخير على محافظة الزلفي التي تبعد ما يقارب 300 كم عن الرياض، وما حولها؛ ما أدّى إلى ظهور وبزوغ بحيرة الزلفي الشهيرة ببحيرة الكسر وسط الصحراء، وظهرت كالواحة المائية أمدت الرمال بجمال استثنائي لمسافة تزيد على ثلاثة كيلو مترات؛ ما شجّع الأهالي على الزيارة والتمتع بالمواقع المزيَّنة بأمطار السماء، وأصبحت مقصداً لآلاف المتنزهين؛ حيث ظهرت البحيرة وقد امتلأت بالمياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي هطلت في الأيام الماضية.

وأصبحت البحيرة مقصداً للزوّار والأهالي والمقيمين؛ إضافة إلى أنها أصبحت أحد أهم معالم محافظة الزلفي الشتوية، تتميز البحيرة بمسافة كبيرة تسمح بوجود المتنزهين ومحبي التخييم والشواء.

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