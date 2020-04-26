غداً.. الأولمبية السعودية تُطلق ثاني الفعاليات الرياضية والثقافية الرمضانية

بمشاركة القيادات ومشاهير الرياضة.. وسط إطلالة للأمير نواف بن فيصل

يطلق حساب اللجنة الأولمبية السعودية على "تويتر، وإنستغرام" غداً الاثنين ثاني الفعاليات الرمضانية "الرياضية والتثقيفية" تحت هاشتاق #ذكرى_أولمبية التي يدشنها رئيس الوفد السعودي عند إقرار انضمام اللجنة الأولمبية السعودية للجنة الأولمبية الدولية الدكتور صالح بن ناصر الذي سيتحدث عن كواليس ذلك الاجتماع في طوكيو 1964م.

كما سيطل الأمير نواف بن فيصل بن فهد الرئيس الأسبق للجنة الأولمبية السعودية وسيتحدث فيها عن أبرز ذكريات اللجنة الأولمبية وترؤسه عدداً من الوفود الأولمبية.

فيما سيكشف وكيل الرئيس العام للرئاسة العامة لرعاية الشباب سابقاً منصور الخضيري عن حضوره أولمبياد مونتريال 1976م، والمشاركة الأضخم للسعودية في أولمبياد لوس أنجلس 1984م، فيما سيكشف العداء الأولمبي هادي صوعان عن أسرار حصوله على أول ميدالية سعودية في الأولمبياد في سيدني عام 2000م.

وكان الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية قد دشن يوم الجمعة الماضي فعالية ومسابقة "سؤال الأولمبية" الذي يشهد مشاركة كبار ومسؤولي الرياضة والمشاهير وسط تفاعل كبير من قبل رواد "تويتر"، حيث تسابق أكثر من خمسة آلاف مشارك ومستخدم في الإجابة على السؤال، كما لقي الفيديو رواجاً كبيراً تخطى من خلاله حاجز الـ 130 ألف مشاهدة.

وفي ذات السياق شارك أخصائي التغذية الرياضية باللجنة الأولمبية الدكتور عبدالعزيز النفيسة متابعي حسابات الأولمبية في تويتر والإنستغرام معلومات ونصائح طبية عن أفضل المشروبات على مائدة إفطار شهر رمضان المبارك.

يذكر أن فعاليات حسابات الأولمبية تستمر على مدار شهر الخير بمشاركة القيادات الرياضية ومشاهير الرياضة بشكل عام ونجوم الألعاب المختلفة ،وتهدف اللجنة الأولمبية من خلال هذه الفعاليات لتثقيف عامة الرياضيين والتعريف بكواليس عمل اللجان داخل الأولمبية السعودية.