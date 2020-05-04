قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 404 سلال غذائية رمضانية، تزن 30 طنًا، للنازحين من الخانق ونهم إلى مناطق المجمع والجفينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 204 أسر. ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية .

اليمن.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 404 سلال غذائية رمضانية للنازحين وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-04 قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 404 سلال غذائية رمضانية، تزن 30 طنًا، للنازحين من الخانق ونهم إلى مناطق المجمع والجفينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 204 أسر.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية .

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 02:19 PM

اليمن.. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 404 سلال غذائية رمضانية للنازحين من الخانق ونهم إلى مأرب.. استفاد منها 204 أسر





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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس بتوزيع 404 سلال غذائية رمضانية، تزن 30 طنًا، للنازحين من الخانق ونهم إلى مناطق المجمع والجفينة بمحافظة مأرب، استفاد منها 204 أسر.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية خلال شهر رمضان المبارك للمحتاجين في الجمهورية اليمنية .