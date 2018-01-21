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أمير الكويت يصل إلى ألمانيا في زيارة خاصة

"البدر" وأعضاء السفارة كانوا في استقباله

وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الخميس)، إلى ألمانيا في زيارة خاصة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضحت "كونا" أن سفير الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر وقنصل عام الكويت في فرانكفورت خالد المطيري وأعضاء السفارة كانوا في استقبال أمير البلاد في المطار.

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أمير الكويت يصل إلى ألمانيا في زيارة خاصة
سبق

وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الخميس)، إلى ألمانيا في زيارة خاصة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضحت "كونا" أن سفير الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر وقنصل عام الكويت في فرانكفورت خالد المطيري وأعضاء السفارة كانوا في استقبال أمير البلاد في المطار.

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
08:46 PM

أمير الكويت يصل إلى ألمانيا في زيارة خاصة

"البدر" وأعضاء السفارة كانوا في استقباله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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وصل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم (الخميس)، إلى ألمانيا في زيارة خاصة، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأوضحت "كونا" أن سفير الكويت لدى ألمانيا نجيب البدر وقنصل عام الكويت في فرانكفورت خالد المطيري وأعضاء السفارة كانوا في استقبال أمير البلاد في المطار.

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