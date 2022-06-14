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شرطة القصيم: القبض على 6 مطلوبين في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وتفحيط

ضبط بحوزتهم أقراص من "الزنكس" المحظورة وقطع حشيش

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على ستة مواطنين، (في العقدين الثالث والرابع من العمر)، مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها.
وقد ضبط بحوزتهم 210 أقراص من مادة الزنكس المحظورة، وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبةٍ مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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شرطة القصيم: القبض على 6 مطلوبين في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وتفحيط
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على ستة مواطنين، (في العقدين الثالث والرابع من العمر)، مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها.
وقد ضبط بحوزتهم 210 أقراص من مادة الزنكس المحظورة، وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبةٍ مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
07:39 PM

شرطة القصيم: القبض على 6 مطلوبين في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار وتفحيط

ضبط بحوزتهم أقراص من "الزنكس" المحظورة وقطع حشيش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بريدة
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2,121

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت -بفضل الله- من القبض على ستة مواطنين، (في العقدين الثالث والرابع من العمر)، مطلوبين للجهات الأمنية في قضايا إشهار سلاح وإطلاق نار، وممارسة التفحيط وارتكاب حوادث سير، وبرفقتهم عاملة منزلية متغيبة عن عملها.
وقد ضبط بحوزتهم 210 أقراص من مادة الزنكس المحظورة، وقطع من مادة الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مركبةٍ مسروقة، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى النيابة العامة.

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