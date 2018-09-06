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استطلاع: 73 % يؤكدون وجوب فصل موظفي "الشهادات الوهمية" فورًا

أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام

أكد ٧٣ في المائة من المواطنين، على وجوب فصل الموظفين من وظائفهم فورًا، حال ثبوت حصولهم على شهادات وهمية استخدمت للحصول على المنصب.

ورأى 57% أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفياً غير كاف لمعالجة القضية، بينما 36% يرون أن ذلك أمر كاف، وبلغت الآراء المحايدة 7%.

جاء ذلك خلال استطلاع الرأي العام الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حول (آراء أفراد المجتمع حول ظاهرة الشهادات الوهمية)، حيث هدف الاستطلاع إلى التعرف على الطرق المناسبة للتعامل مع ظاهرة الشهادات الوهمية.

شارك في الاستطلاع عينة عشوائية من (1102) مواطن سعودي من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم (81%)، في حين بلغت نسبة الإناث (19%)، وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة، عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

1. يتفق 94% من السعوديين على أهمية عدم تجاهل ظاهرة الشهادات الوهمية، وفي نفس الوقت يؤكد 93.5% على وجوب المسائلة القانونية للحاصلين على الشهادات الوهمية.

2. يؤكد 98% على أهمية التحقق من الشهادات العلمية عند التوظيف أو للعاملين في القطاعين العام والخاص.

3. يرى 57% أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفياً غير كاف لمعالجة القضية، بينما 36% يرون أن ذلك أمر كاف، وبلغت الآراء المحايدة 7%.

4. يؤيد 73 % إجراء الفصل من الوظيفة أو المنصب الوظيفي في حالة ثبوت أن الشهادة الوهمية استخدمت في الحصول على الوظيفة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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استطلاع: 73 % يؤكدون وجوب فصل موظفي "الشهادات الوهمية" فورًا
سبق

أكد ٧٣ في المائة من المواطنين، على وجوب فصل الموظفين من وظائفهم فورًا، حال ثبوت حصولهم على شهادات وهمية استخدمت للحصول على المنصب.

ورأى 57% أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفياً غير كاف لمعالجة القضية، بينما 36% يرون أن ذلك أمر كاف، وبلغت الآراء المحايدة 7%.

جاء ذلك خلال استطلاع الرأي العام الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حول (آراء أفراد المجتمع حول ظاهرة الشهادات الوهمية)، حيث هدف الاستطلاع إلى التعرف على الطرق المناسبة للتعامل مع ظاهرة الشهادات الوهمية.

شارك في الاستطلاع عينة عشوائية من (1102) مواطن سعودي من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم (81%)، في حين بلغت نسبة الإناث (19%)، وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة، عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

1. يتفق 94% من السعوديين على أهمية عدم تجاهل ظاهرة الشهادات الوهمية، وفي نفس الوقت يؤكد 93.5% على وجوب المسائلة القانونية للحاصلين على الشهادات الوهمية.

2. يؤكد 98% على أهمية التحقق من الشهادات العلمية عند التوظيف أو للعاملين في القطاعين العام والخاص.

3. يرى 57% أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفياً غير كاف لمعالجة القضية، بينما 36% يرون أن ذلك أمر كاف، وبلغت الآراء المحايدة 7%.

4. يؤيد 73 % إجراء الفصل من الوظيفة أو المنصب الوظيفي في حالة ثبوت أن الشهادة الوهمية استخدمت في الحصول على الوظيفة.

06 سبتمبر 2018 - 26 ذو الحجة 1439
05:16 PM

استطلاع: 73 % يؤكدون وجوب فصل موظفي "الشهادات الوهمية" فورًا

أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد ٧٣ في المائة من المواطنين، على وجوب فصل الموظفين من وظائفهم فورًا، حال ثبوت حصولهم على شهادات وهمية استخدمت للحصول على المنصب.

ورأى 57% أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفياً غير كاف لمعالجة القضية، بينما 36% يرون أن ذلك أمر كاف، وبلغت الآراء المحايدة 7%.

جاء ذلك خلال استطلاع الرأي العام الذي أجراه المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني حول (آراء أفراد المجتمع حول ظاهرة الشهادات الوهمية)، حيث هدف الاستطلاع إلى التعرف على الطرق المناسبة للتعامل مع ظاهرة الشهادات الوهمية.

شارك في الاستطلاع عينة عشوائية من (1102) مواطن سعودي من مختلف مناطق المملكة، مثلت نسبة الذكور منهم (81%)، في حين بلغت نسبة الإناث (19%)، وتم تنفيذ الاستطلاع خلال 24 ساعة، عبر منهجية علمية اعتمدت على المقابلة الهاتفية المباشرة مع المشاركين في الاستطلاع.

وجاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي:

1. يتفق 94% من السعوديين على أهمية عدم تجاهل ظاهرة الشهادات الوهمية، وفي نفس الوقت يؤكد 93.5% على وجوب المسائلة القانونية للحاصلين على الشهادات الوهمية.

2. يؤكد 98% على أهمية التحقق من الشهادات العلمية عند التوظيف أو للعاملين في القطاعين العام والخاص.

3. يرى 57% أن الاكتفاء بإلغاء الشهادات الوهمية وظيفياً غير كاف لمعالجة القضية، بينما 36% يرون أن ذلك أمر كاف، وبلغت الآراء المحايدة 7%.

4. يؤيد 73 % إجراء الفصل من الوظيفة أو المنصب الوظيفي في حالة ثبوت أن الشهادة الوهمية استخدمت في الحصول على الوظيفة.

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