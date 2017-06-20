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"الحسين" يبحث مع "السبيعي" التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف ومكافحة المخدرات

في لقائهما اليوم بمكتب مدير فرع هيئة الرياض

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، بمكتبه، اليوم, مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

بحث الجانبان أوجه التعاون بين الفرع وإدارة المخدرات، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، برفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء العميد صالح اللحيدان، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد القرني، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد السبر.

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"الحسين" يبحث مع "السبيعي" التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف ومكافحة المخدرات
سبق

استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، بمكتبه، اليوم, مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

بحث الجانبان أوجه التعاون بين الفرع وإدارة المخدرات، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، برفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء العميد صالح اللحيدان، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد القرني، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد السبر.

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
07:28 PM

"الحسين" يبحث مع "السبيعي" التعاون المشترك بين هيئة الأمر بالمعروف ومكافحة المخدرات

في لقائهما اليوم بمكتب مدير فرع هيئة الرياض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، بمكتبه، اليوم, مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، اللواء الدكتور منصور بن عبدالله السبيعي.

بحث الجانبان أوجه التعاون بين الفرع وإدارة المخدرات، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -، وإنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، برفع مستوى التعاون بين الجهات ذات العلاقة.

حضر اللقاء العميد صالح اللحيدان، ورئيس هيئة مدينة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد القرني، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد السبر.

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