إصابتان بـ"أوميكرون" تدفعهم لإجراء اختبارات لـ14 مليونًا

سيتم إجراء مسوحات الفيروس لسكان المدينة على مدار يومين

بدأت مدينة تيانجين الساحلية الصينية القريبة من العاصمة بكين، اختبارات جماعية لسكانها البالغ عددهم 14 مليونًا يوم الأحد.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ثبتت إصابة مجموعة من 20 طفلًا وبالغًا بفيروس كورونا، بينهم اثنان على الأقل بالمتحور "أوميكرون".

ومن بين المصابين 15 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عامًا، وموظف بمدرسة، وأربعة آباء.

وتعود أول حالتي إصابة تم تأكيدهما في تيانجين لفتاة (10 سنوات)، وامرأة (29 عامًا) في مدرسة، وكلتاهما مصابة بـ"أوميكرون".

وفي اختبار لاحق للمخالطين لهما؛ تَبَيَّن أن 18 آخرين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية، و767 جاءت نتيجة اختبارهم سلبية.

وسيتم إجراء اختبارات الفيروس لسكان المدينة على مدار يومين، حسب ما ذكرته "الأسوشيتد برس".

وعززت الصين استراتيجيتها بعدم التسامح مطلقًا مع كوفيد-19 في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستفتتح في 4 فبراير في بكين، التي تقع على بُعد 115 كيلومترًا شمال غربي تيانجين، ومتصلة بها بخط سكة حديد عالي السرعة يستغرق أقل من ساعة واحدة.