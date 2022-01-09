النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات لمن يتعذّر حضورهم لأسباب صحية

"التعليم" و"الصحة" تعلنان العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال بدايةً من 23 يناير

إصابتان بـ"أوميكرون" تدفعهم لإجراء اختبارات لـ14 مليونًا

سيتم إجراء مسوحات الفيروس لسكان المدينة على مدار يومين

بدأت مدينة تيانجين الساحلية الصينية القريبة من العاصمة بكين، اختبارات جماعية لسكانها البالغ عددهم 14 مليونًا يوم الأحد.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ثبتت إصابة مجموعة من 20 طفلًا وبالغًا بفيروس كورونا، بينهم اثنان على الأقل بالمتحور "أوميكرون".

ومن بين المصابين 15 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عامًا، وموظف بمدرسة، وأربعة آباء.

وتعود أول حالتي إصابة تم تأكيدهما في تيانجين لفتاة (10 سنوات)، وامرأة (29 عامًا) في مدرسة، وكلتاهما مصابة بـ"أوميكرون".

وفي اختبار لاحق للمخالطين لهما؛ تَبَيَّن أن 18 آخرين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية، و767 جاءت نتيجة اختبارهم سلبية.

وسيتم إجراء اختبارات الفيروس لسكان المدينة على مدار يومين، حسب ما ذكرته "الأسوشيتد برس".

وعززت الصين استراتيجيتها بعدم التسامح مطلقًا مع كوفيد-19 في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستفتتح في 4 فبراير في بكين، التي تقع على بُعد 115 كيلومترًا شمال غربي تيانجين، ومتصلة بها بخط سكة حديد عالي السرعة يستغرق أقل من ساعة واحدة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
إصابتان بـ"أوميكرون" تدفعهم لإجراء اختبارات لـ14 مليونًا
سبق

بدأت مدينة تيانجين الساحلية الصينية القريبة من العاصمة بكين، اختبارات جماعية لسكانها البالغ عددهم 14 مليونًا يوم الأحد.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ثبتت إصابة مجموعة من 20 طفلًا وبالغًا بفيروس كورونا، بينهم اثنان على الأقل بالمتحور "أوميكرون".

ومن بين المصابين 15 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عامًا، وموظف بمدرسة، وأربعة آباء.

وتعود أول حالتي إصابة تم تأكيدهما في تيانجين لفتاة (10 سنوات)، وامرأة (29 عامًا) في مدرسة، وكلتاهما مصابة بـ"أوميكرون".

وفي اختبار لاحق للمخالطين لهما؛ تَبَيَّن أن 18 آخرين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية، و767 جاءت نتيجة اختبارهم سلبية.

وسيتم إجراء اختبارات الفيروس لسكان المدينة على مدار يومين، حسب ما ذكرته "الأسوشيتد برس".

وعززت الصين استراتيجيتها بعدم التسامح مطلقًا مع كوفيد-19 في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستفتتح في 4 فبراير في بكين، التي تقع على بُعد 115 كيلومترًا شمال غربي تيانجين، ومتصلة بها بخط سكة حديد عالي السرعة يستغرق أقل من ساعة واحدة.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
11:53 AM

إصابتان بـ"أوميكرون" تدفعهم لإجراء اختبارات لـ14 مليونًا

سيتم إجراء مسوحات الفيروس لسكان المدينة على مدار يومين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,747

بدأت مدينة تيانجين الساحلية الصينية القريبة من العاصمة بكين، اختبارات جماعية لسكانها البالغ عددهم 14 مليونًا يوم الأحد.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ثبتت إصابة مجموعة من 20 طفلًا وبالغًا بفيروس كورونا، بينهم اثنان على الأقل بالمتحور "أوميكرون".

ومن بين المصابين 15 طالبًا تتراوح أعمارهم بين 8 و13 عامًا، وموظف بمدرسة، وأربعة آباء.

وتعود أول حالتي إصابة تم تأكيدهما في تيانجين لفتاة (10 سنوات)، وامرأة (29 عامًا) في مدرسة، وكلتاهما مصابة بـ"أوميكرون".

وفي اختبار لاحق للمخالطين لهما؛ تَبَيَّن أن 18 آخرين جاءت نتيجة اختبارهم إيجابية، و767 جاءت نتيجة اختبارهم سلبية.

وسيتم إجراء اختبارات الفيروس لسكان المدينة على مدار يومين، حسب ما ذكرته "الأسوشيتد برس".

وعززت الصين استراتيجيتها بعدم التسامح مطلقًا مع كوفيد-19 في الفترة التي تسبق دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي ستفتتح في 4 فبراير في بكين، التي تقع على بُعد 115 كيلومترًا شمال غربي تيانجين، ومتصلة بها بخط سكة حديد عالي السرعة يستغرق أقل من ساعة واحدة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,356
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,331
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة