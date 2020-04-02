النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 165 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجمالي المتعافين يرتفع لـ328 حالة

"داخلية" النظام السوري: فرض حظر التجول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع

من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي

أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عن حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"داخلية" النظام السوري: فرض حظر التجول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع
سبق

أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عن حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
04:57 PM
اخر تعديل
02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441
05:47 PM

"داخلية" النظام السوري: فرض حظر التجول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع

من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,581

أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عن حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,809
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,713
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,447
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,837

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة