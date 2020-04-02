"داخلية" النظام السوري: فرض حظر التجول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع

أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عن حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي.
أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عن حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي.
فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عن حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي.
أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عن حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي.