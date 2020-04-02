أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عن حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي.

"داخلية" النظام السوري: فرض حظر التجول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-02 أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عن حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي.

02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 04:57 PM

اخر تعديل 02 إبريل 2020 - 9 شعبان 1441 05:47 PM

"داخلية" النظام السوري: فرض حظر التجول يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي





A A A





1 مشاركة

أعلنت وزارة داخلية النظام السوري عن حظر تجول المواطنين في جميع أنحاء البلاد يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة السادسة اعتبارًا من صباح اليوم التالي.