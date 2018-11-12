المنتخب السعودي يحقق المركز الأول في بطولة العالم للرياضات الإلكترونية

فيصل بن بندر: الأبطال السعوديون أصبحوا منافسين في جميع المحافل الدولية

حقق المنتخب السعودي للرياضات الإلكترونية، المركزَ الأول في بطولة العالم العاشرة للعبة "تيكن 7"، بعد فوز ممثلة "ساري الجفري" على نظيره الياباني بنتيجة 5- 4، في ختام منافسات البطولة بتايوان.

وكانت هذه هي المشاركة الأولى للمنتخبات السعودية في هذه البطولة العالمية؛ حيث حصل المنتخب السعودي على المركز الثاني في تصنيف أداء المنتخبات لجميع الألعاب بالبطولة العالمية من بين 38 منتخباً عالمياً مشاركاً؛ إذ شارك بفريقين في لعبتيْ "تيكن 7" و"ليج أوف ليجيند".

وقدّم الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية رئيس الوفد في البطولة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- على اهتمامهما المستمر بتطوير الرياضة والرياضيين؛ مقدماً شكره لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ لدعمه ومتابعته.

وأكد أن الإنجازات السعودية للرياضات الإلكترونية أمر غير مستغرب والأبطال السعوديون أصبحوا منافسين في جميع المحافل الدولية.