خلال 24 ساعة.. روسيا تسجل 4828 إصابة جديدة بكورونا

مركز مكافحة العدوى: بلغ العدد الإجمالي للمصابين 937321

سجلت روسيا 4828 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبلغ العدد الإجمالي للمصابين 937321، وفق مركز مكافحة انتشار العدوى الجديدة.

وتم تسجيل 691 حالة جديدة في موسكو، و162 في سانت بطرسبرغ، و151 في مقاطعة موسكو.

وحاليًا يواصل 171909 أشخاص العلاج من فيروس كورونا في البلاد.

ووفق "روسيا اليوم"، فقد سجلت روسيا أيضًا يوم أمس 117 حالة وفاة بالفيروس مقابل 132 قبل يوم.