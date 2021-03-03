مختص: احذروا إبريق الشاي المطلي بالأصفر.. لهذه الأسباب

بيَّن أن الألمنيوم قابل للذوبان ناصحًا باستعمال الستانلس ستيل

حذَّر المختص في سلامة وجودة الأغذية فهد السعيد من استخدام بعض أباريق الألمنيوم المطلية باللون الأصفر، مشيرًا إلى أنه على وجه العموم لا ينصح باستخدام أواني الألمنيوم مع الأغذية الساخنة والحامضية لخطورتها على الصحة.

وتفصيلاً، قال "السعيد": "هذه الأباريق من الألمنيوم في الأسواق من أسوأ الاختيارات الاستهلاكية، وهي عبارة عن أباريق ألمنيوم مطلية باللون الأصفر، وليست أباريق نحاسية مطلية بالزنك". موضحًا أنه‏ على وجه العموم لا يُنصح باستخدام أواني الألمنيوم مع الأغذية الساخنة والحامضية لخطورتها على الصحة بتكرار استخدامها.

‏وعن طريقة انتقال الألمنيوم للطعام عبر الأواني وأدوات الطبخ بيّن بأن الألمنيوم قابل للذوبان تحت تأثير الأطعمة الحامضية أو المالحة؛ ولهذا السبب يتم تغليف العبوات والحاويات المستخدمة للأغذية، مثل علب المشروبات وأغطية أكواب الزبادي وعصير الفاكهة، من الداخل لمنع انتقال أيونات الألمنيوم إلى الأغذية.

وقال: يجب الابتعاد عن الأباريق النحاسية، وعن أباريق الألمنيوم، واختيار أباريق الستانلس ستيل الأصلية. لافتًا إلى أن أجود عياراتها ‏18/ 10 و18/ 8، وهو فولاذ مقاوم للصدأ، مناسب للاستخدامات الغذائية، وتُعرف أيضًا بالنوع 304. إذ إن الرقم ‏18 يشير إلى الكروم ‏8 و10: تشير إلى النيكل.

وتابع: كمضاف غذائي يستخدم الألمنيوم ومركباته في الحلويات كألوان للتزيين، وفي الكعك والمعجنات الفاخرة، وبحدود معينة. مشيرًا إلى أنه ‏وفق بحث أجراه المعهد الاتحادي الألماني لتقييم المخاطر وُجد أن نسبة أيونات الألمنيوم التي تسربت من صينية ألمنيوم غير مطلية إلى الطعام كانت مرتفعة حينما تم استخدام هذه الصينية لحفظ الطعام ساخنًا لفترة محددة.