النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

20 شهراً من الجائحة.. الإصابات تقترب من 208 ملايين والوفيات 4.5 مليون

الولايات المتحدة تصدّرت الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وتلتها الهند

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 208.41 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و552400.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات التي بلغت فيها 37065890 إصابة و621796 وفاة، وتلتها الهند حيث سجلت 32250679 إصابة و432079 وفاة، وجاءت البرازيل ثالثاً مسجلة 20378570 إصابة و569492 وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
20 شهراً من الجائحة.. الإصابات تقترب من 208 ملايين والوفيات 4.5 مليون
سبق

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 208.41 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و552400.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات التي بلغت فيها 37065890 إصابة و621796 وفاة، وتلتها الهند حيث سجلت 32250679 إصابة و432079 وفاة، وجاءت البرازيل ثالثاً مسجلة 20378570 إصابة و569492 وفاة.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:40 AM

20 شهراً من الجائحة.. الإصابات تقترب من 208 ملايين والوفيات 4.5 مليون

الولايات المتحدة تصدّرت الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وتلتها الهند

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
95

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 208.41 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و552400.

وتمّ تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وتصدّرت الولايات المتحدة الدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات التي بلغت فيها 37065890 إصابة و621796 وفاة، وتلتها الهند حيث سجلت 32250679 إصابة و432079 وفاة، وجاءت البرازيل ثالثاً مسجلة 20378570 إصابة و569492 وفاة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,833
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,382
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,651
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,418

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة