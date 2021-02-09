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إنجاز استثنائي.. "الصقير" مؤلف علمي مشارك بأطلس الأمراض الجلدية والتجميل

يعد أحد أهم المراجع الطبية العالمية للمختصين للمساعدة على تلخيص المعلومات في مجاله

أسهم استشاري الأمراض الجلدية والتجميل السعودي الدكتور سعد بن سامي الصقير، كمؤلف علمي مشارك في أحدث الكتب الطبية التي تم إصدارها أخيراً باسم "أطلس الأمراض الجلدية والتجميل" الذي يعد أحد أهم المراجع الطبية العالمية.

ويهدف الأطلس الذي نشرته دار "سبرنجر" المرموقة لمساعدة أطباء الأمراض الجلدية والمتدربين والمقيمين من خلال تلخيص المعلومات الطبية المتعلقة بالحالات الجلدية والتجميلية.

وكانت هيئة التحرير قد عرضت على الدكتور الصقير؛ تأليف أحد فصول المجلد الذي يشمل 58 فصلاً متخصصاً، نظير تميزه العلمي في أثناء مشاركته كمُحاضر علمي في مؤتمرات الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية والأكاديمية الأمريكية لطب التجميل.

من جانبه، أوضح الدكتور سعد الصقير؛ أن مشاركته تمت على مدى ثلاث سنوات وتمحورت في فصول الإجراءات التجميلية غير الجراحية ومقاومة الشيخوخة، حيث قام بتأليف الأقسام المتعلقة بالبوتوكس وإبر التعبئة (الفيلر) والتقشير والليزر وبلازما الشعر والجسم، إضافة إلى إذابة الدهون وشد الجسم، مشيراً إلى أن محتوى الكتاب أصبح متوافراً الآن على موقع "سبرنجر لينك" المخصص للباحثين والمتدربين بصيغة رقمية تفاعلية وسيتم نشر الكتاب في المكتبات العلمية قريباً.

وتلقى الصقير؛ عدداً من خطابات التهنئة من عدد من رؤساء الجمعيات الجلدية والتجميلية أعربوا فيها عن تقديرهم لإسهاماته وجهوده في المشاركة في تأليف "أطلس الأمراض الجلدية والتجميل" الذي يعد مصدراً مهماً للمختصين في هذا المجال على مستوى العالم، معبرين عن إعجابهم بطبيعة المحتوى الذي قدّمه والذي يعكس المستوى الاستثنائي لطب التجميل في المملكة.

استشاري الأمراض الجلدية والتجميل الدكتور سعد بن سامي الصقير

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنجاز استثنائي.. "الصقير" مؤلف علمي مشارك بأطلس الأمراض الجلدية والتجميل
سبق

أسهم استشاري الأمراض الجلدية والتجميل السعودي الدكتور سعد بن سامي الصقير، كمؤلف علمي مشارك في أحدث الكتب الطبية التي تم إصدارها أخيراً باسم "أطلس الأمراض الجلدية والتجميل" الذي يعد أحد أهم المراجع الطبية العالمية.

ويهدف الأطلس الذي نشرته دار "سبرنجر" المرموقة لمساعدة أطباء الأمراض الجلدية والمتدربين والمقيمين من خلال تلخيص المعلومات الطبية المتعلقة بالحالات الجلدية والتجميلية.

وكانت هيئة التحرير قد عرضت على الدكتور الصقير؛ تأليف أحد فصول المجلد الذي يشمل 58 فصلاً متخصصاً، نظير تميزه العلمي في أثناء مشاركته كمُحاضر علمي في مؤتمرات الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية والأكاديمية الأمريكية لطب التجميل.

من جانبه، أوضح الدكتور سعد الصقير؛ أن مشاركته تمت على مدى ثلاث سنوات وتمحورت في فصول الإجراءات التجميلية غير الجراحية ومقاومة الشيخوخة، حيث قام بتأليف الأقسام المتعلقة بالبوتوكس وإبر التعبئة (الفيلر) والتقشير والليزر وبلازما الشعر والجسم، إضافة إلى إذابة الدهون وشد الجسم، مشيراً إلى أن محتوى الكتاب أصبح متوافراً الآن على موقع "سبرنجر لينك" المخصص للباحثين والمتدربين بصيغة رقمية تفاعلية وسيتم نشر الكتاب في المكتبات العلمية قريباً.

وتلقى الصقير؛ عدداً من خطابات التهنئة من عدد من رؤساء الجمعيات الجلدية والتجميلية أعربوا فيها عن تقديرهم لإسهاماته وجهوده في المشاركة في تأليف "أطلس الأمراض الجلدية والتجميل" الذي يعد مصدراً مهماً للمختصين في هذا المجال على مستوى العالم، معبرين عن إعجابهم بطبيعة المحتوى الذي قدّمه والذي يعكس المستوى الاستثنائي لطب التجميل في المملكة.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
11:10 AM

إنجاز استثنائي.. "الصقير" مؤلف علمي مشارك بأطلس الأمراض الجلدية والتجميل

يعد أحد أهم المراجع الطبية العالمية للمختصين للمساعدة على تلخيص المعلومات في مجاله

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أسهم استشاري الأمراض الجلدية والتجميل السعودي الدكتور سعد بن سامي الصقير، كمؤلف علمي مشارك في أحدث الكتب الطبية التي تم إصدارها أخيراً باسم "أطلس الأمراض الجلدية والتجميل" الذي يعد أحد أهم المراجع الطبية العالمية.

ويهدف الأطلس الذي نشرته دار "سبرنجر" المرموقة لمساعدة أطباء الأمراض الجلدية والمتدربين والمقيمين من خلال تلخيص المعلومات الطبية المتعلقة بالحالات الجلدية والتجميلية.

وكانت هيئة التحرير قد عرضت على الدكتور الصقير؛ تأليف أحد فصول المجلد الذي يشمل 58 فصلاً متخصصاً، نظير تميزه العلمي في أثناء مشاركته كمُحاضر علمي في مؤتمرات الأكاديمية الأمريكية للأمراض الجلدية والأكاديمية الأمريكية لطب التجميل.

من جانبه، أوضح الدكتور سعد الصقير؛ أن مشاركته تمت على مدى ثلاث سنوات وتمحورت في فصول الإجراءات التجميلية غير الجراحية ومقاومة الشيخوخة، حيث قام بتأليف الأقسام المتعلقة بالبوتوكس وإبر التعبئة (الفيلر) والتقشير والليزر وبلازما الشعر والجسم، إضافة إلى إذابة الدهون وشد الجسم، مشيراً إلى أن محتوى الكتاب أصبح متوافراً الآن على موقع "سبرنجر لينك" المخصص للباحثين والمتدربين بصيغة رقمية تفاعلية وسيتم نشر الكتاب في المكتبات العلمية قريباً.

وتلقى الصقير؛ عدداً من خطابات التهنئة من عدد من رؤساء الجمعيات الجلدية والتجميلية أعربوا فيها عن تقديرهم لإسهاماته وجهوده في المشاركة في تأليف "أطلس الأمراض الجلدية والتجميل" الذي يعد مصدراً مهماً للمختصين في هذا المجال على مستوى العالم، معبرين عن إعجابهم بطبيعة المحتوى الذي قدّمه والذي يعكس المستوى الاستثنائي لطب التجميل في المملكة.

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