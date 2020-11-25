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بالصور .. حفل أسطوري لتكريم الهلال بتتويجه باللقب الآسيوي في "البوليفارد"

توافق احتفالهم مع شعار .. تخيل أكثر مع "كبير آسيا"

نظّمت الهيئة العامة للترفيه، أمس الأربعاء، احتفالية عالمية لتكريم نادي الهلال بعد تتويج الفريق الكروي الأول بالنادي باللقب القاري الآسيوي 2021 , للمرة الرابعة وتأهلهم لكأس العالم للأندية في أبو ظبي.

وعاشت جماهير الهلال أجواء كرنفالية مبهرة للاحتفال بالبطولة الآسيوية في بوليفارد رياض سيتي ضمن موسم الرياض الذي حمل شعار "تخيل أكثر" لموسمه الحالي حيث أضاف تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الكثير من البهجة والسرور على فعالياته ليترجم المعنى الحقيقي لهذا الشعار .

وبدأت الفعاليات بـ " العرضة " قبل دخول لاعبي الهلال إلى مسرح احتفالات هيئة الترفيه بمنطقة البوليفارد عبر حافلة مكشوفة .

واكتست منطقة البوليفارد في الرياض باللون الأزرق ابتهاجاً بهذا الفوز التاريخي للهلال باعتلاء قمة الكرة الآسيوية حيث اكتظت المنطقة ضمن موسم الرياض بحضور جماهيري غفير تفاعلت خلاله مع الحفل الأسطوري حيث صدحت الحناجر بالأهازيج الزرقاء ودوي صوت الألعاب النارية في سماء المنطقة فرحاً واعتزازاً بهذا الإنجاز الكبير .

وشارك في الحفل الذي أقيم تحت مسمى "احتفالية زعيم آسيا" كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم، "محمد عبده، راشد الماجد، راشد الفارس، مزعل فرحان، أصالة".

توج الهلال بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على بوهانج الكوري الجنوبي 2- صفر، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجاً في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع والثاني في الثلاث السنوات الأخيرة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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بالصور .. حفل أسطوري لتكريم الهلال بتتويجه باللقب الآسيوي في "البوليفارد"
سبق

نظّمت الهيئة العامة للترفيه، أمس الأربعاء، احتفالية عالمية لتكريم نادي الهلال بعد تتويج الفريق الكروي الأول بالنادي باللقب القاري الآسيوي 2021 , للمرة الرابعة وتأهلهم لكأس العالم للأندية في أبو ظبي.

وعاشت جماهير الهلال أجواء كرنفالية مبهرة للاحتفال بالبطولة الآسيوية في بوليفارد رياض سيتي ضمن موسم الرياض الذي حمل شعار "تخيل أكثر" لموسمه الحالي حيث أضاف تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الكثير من البهجة والسرور على فعالياته ليترجم المعنى الحقيقي لهذا الشعار .

وبدأت الفعاليات بـ " العرضة " قبل دخول لاعبي الهلال إلى مسرح احتفالات هيئة الترفيه بمنطقة البوليفارد عبر حافلة مكشوفة .

واكتست منطقة البوليفارد في الرياض باللون الأزرق ابتهاجاً بهذا الفوز التاريخي للهلال باعتلاء قمة الكرة الآسيوية حيث اكتظت المنطقة ضمن موسم الرياض بحضور جماهيري غفير تفاعلت خلاله مع الحفل الأسطوري حيث صدحت الحناجر بالأهازيج الزرقاء ودوي صوت الألعاب النارية في سماء المنطقة فرحاً واعتزازاً بهذا الإنجاز الكبير .

وشارك في الحفل الذي أقيم تحت مسمى "احتفالية زعيم آسيا" كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم، "محمد عبده، راشد الماجد، راشد الفارس، مزعل فرحان، أصالة".

توج الهلال بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على بوهانج الكوري الجنوبي 2- صفر، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجاً في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع والثاني في الثلاث السنوات الأخيرة.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
12:36 AM

بالصور .. حفل أسطوري لتكريم الهلال بتتويجه باللقب الآسيوي في "البوليفارد"

توافق احتفالهم مع شعار .. تخيل أكثر مع "كبير آسيا"

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محمود الحمد - الرياض
1
2,820

نظّمت الهيئة العامة للترفيه، أمس الأربعاء، احتفالية عالمية لتكريم نادي الهلال بعد تتويج الفريق الكروي الأول بالنادي باللقب القاري الآسيوي 2021 , للمرة الرابعة وتأهلهم لكأس العالم للأندية في أبو ظبي.

وعاشت جماهير الهلال أجواء كرنفالية مبهرة للاحتفال بالبطولة الآسيوية في بوليفارد رياض سيتي ضمن موسم الرياض الذي حمل شعار "تخيل أكثر" لموسمه الحالي حيث أضاف تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا الكثير من البهجة والسرور على فعالياته ليترجم المعنى الحقيقي لهذا الشعار .

وبدأت الفعاليات بـ " العرضة " قبل دخول لاعبي الهلال إلى مسرح احتفالات هيئة الترفيه بمنطقة البوليفارد عبر حافلة مكشوفة .

واكتست منطقة البوليفارد في الرياض باللون الأزرق ابتهاجاً بهذا الفوز التاريخي للهلال باعتلاء قمة الكرة الآسيوية حيث اكتظت المنطقة ضمن موسم الرياض بحضور جماهيري غفير تفاعلت خلاله مع الحفل الأسطوري حيث صدحت الحناجر بالأهازيج الزرقاء ودوي صوت الألعاب النارية في سماء المنطقة فرحاً واعتزازاً بهذا الإنجاز الكبير .

وشارك في الحفل الذي أقيم تحت مسمى "احتفالية زعيم آسيا" كوكبة من نجوم الغناء في الوطن العربي وهم، "محمد عبده، راشد الماجد، راشد الفارس، مزعل فرحان، أصالة".

توج الهلال بلقب مسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم بفوزه في المباراة النهائية على بوهانج الكوري الجنوبي 2- صفر، مساء الثلاثاء الماضي، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجاً في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع والثاني في الثلاث السنوات الأخيرة.

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